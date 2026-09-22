Partidos de hoy 22 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este martes

Este día destacará el arranque de la Champions League Femenina, con la participación de equipos como Bayern Munich, Manchester City, Real Madrid y Paris Saint Germain, entre otros

El City debuta en la Champions League Femenina

La actividad futbolística del martes 22 de septiembre tendrá como protagonistas a la UEFA Women’s Champions League 2026/27 y la Primera A de Colombia, con partidos que reunirán a clubes europeos con presencia internacional y equipos colombianos en busca de puntos dentro del campeonato local.

La segunda edición de la Champions League Femenina bajo el formato de fase de liga comenzará con nueve encuentros repartidos entre martes y miércoles. En esta nueva etapa, 18 equipos disputarán seis jornadas, con los cuatro primeros clasificados avanzando directamente a cuartos de final, mientras que los clubes ubicados entre el quinto y duodécimo lugar disputarán los playoffs de la fase eliminatoria.

Uno de los encuentros más esperados de la primera jornada será el Bayern Múnich vs Manchester City, programado para las 10:45 horas. El conjunto inglés regresa a la competición europea después de un año de ausencia y visitará a un Bayern que alcanzó las semifinales de la edición anterior. El duelo reunirá a dos equipos con jugadoras ofensivas como Khadija Shaw, quien marcó 21 goles en 22 partidos de liga la temporada pasada, además de las futbolistas del cuadro alemán Klara Bühl y Pernille Harder.

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Otro de los partidos destacados será el Real Madrid vs Paris Saint-Germain, que se disputará a las 13:00 horas. El conjunto español buscará iniciar su participación ante uno de los clubes con mayor presencia en el futbol femenino europeo, mientras que el PSG intentará comenzar con un resultado positivo como visitante.

Dentro de los partidos del martes también aparecen duelos como Inter de Milan vs Häcken, donde el conjunto italiano hará su debut europeo frente al campeón de la UEFA Women’s Europa Cup, y Juventus vs Benfica, una repetición del primer partido entre ambos clubes en la temporada anterior.

Finalmente, en Colombia, la actividad de la Primera A tendrá dos encuentros este martes. Medellín enfrentará a Jaguares a las 17:00 horas, mientras que Santa Fe recibirá a Cali a las 19:00 horas. En esta actividad, el llamado a destacar es el cuadro felino, quien se ubica en la zona baja de la tabla general con solo ocho puntos en ocho juegos disputados, mientras que Medellín, Santa Fe y Cali se encuentran peleando por acercarse a los primeros puestos, en manos de América de Cali, Millonarios y Atlético Nacional.

Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 22 de septiembre

UEFA Women’s Champions League

Bayern Munich vs Manchester City | 10:45 horas | TVC Deportes

Inter vs Häcken | 10:45 horas | TVC Deportes 2

Real Madrid vs Paris Saint-Germain | 13:00 horas | TVC Deportes

Arsenal vs Køge | 13:00 horas | TVC Deportes 2

Juventus vs Benfica | 13:00 horas | Megacable Sports

Colombia – Primera A

Medellín vs Jaguares | 17:00 horas

Santa Fe vs Cali | 19:00 horas | RCN Nuestra Tele

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