Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 13 de abril de 2026

En Claro Sports Colombia encuentra toda la información sobre los números ganadores del Baloto y Revancha de este lunes.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

Este lunes 13 de abril hubo un nuevo sorteo del Baloto y Revancha. Miles de colombianos estuvieron pendientes de lo sucedido con la lotería, por tal motivo en Claro Sports les traemos todos los detalles de lo que fueron los números ganadores y el acumulado actual.

Resultados de Baloto hoy, 13 de abril

Números ganadores: 04 – 11 – 12 – 21 -26 – 06.

04 – 11 – 12 – 21 -26 – Nuevo acumulado: $ 32.400 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 13 de abril

Números ganadores: 17 – 19 – 21 – 38 – 42 – 05.

17 – 19 – 21 – 38 – 42 – Nuevo acumulado: $20.700 millones de pesos.

¿Cuál es la metodología de Baloto y Revancha?

Ambos juegos, sea Baloto o Revancha, tienen como finalidad designar cinco números entre el 1 y 45, sumándole una balota especial del 1 al 16. Es importante aclarar que, para participar en Revancha, tendrá una posibilidad de un sorteo extra a cambio de un pequeño pago adicional. Usted puede llevarse diversos premios, pero todo depende de la cantidad de aciertos o coincidencias.

Hay dos métodos para jugar. El primero podría ser escogiendo los números de su tiquete, o en su defecto, vía automática con lo que le arroje el sistema aleatoriamente.

Así se compra el tiquete de Baloto y Revancha

En casi todos lados hay puntos disponibles para adquirir su tiquete, sea en tiendas de barrios, oficinas de trámites, supermercados o almacenes de cadena. Se reconocen fácilmente con el logotipo de Baloto en la entrada. Por otro lado usted también puede registrarse en el sitio web y participar en línea.

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