Municipal vs Comunicaciones en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Municipal Comunicaciones, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Municipal y Comunicaciones protagonizan una nueva edición del Clásico Nacional en el marco de la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido que paraliza al país y que puede ser determinante tanto en la pelea por el liderato como en la tabla acumulada. Con el campeonato entrando en su recta final y apenas tres fechas por disputarse, rojos y cremas llegan obligados a sumar en un duelo donde la presión y el contexto elevan la tensión al máximo.

Municipal tiene 29 puntos y se ubica en el sexto lugar, producto de ocho triunfos, cinco empates y seis derrotas. El equipo dirigido por Mario Acevedo viene de perder 1-0 ante Antigua GFC como visitante y atraviesa un tramo muy irregular del torneo. Desde la caída ante Comunicaciones del pasado 25 de febrero, los escarlatas acumulan cinco derrotas y han perdido terreno en la tabla, por lo que este clásico aparece como una oportunidad clave para recuperar confianza y volver a meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos.

Por su parte, Comunicaciones es líder con 32 puntos, con registro de diez victorias, dos empates y siete derrotas, además de una mejor diferencia de gol que Mixco, que también suma 32 unidades. El equipo del Fantasma Figueroa llega en alza tras vencer 1-0 a Aurora y estirar a tres partidos su racha sin perder, luego de haber sufrido cuatro derrotas consecutivas. Aunque el liderato alimenta el sueño del título, el objetivo principal sigue siendo despegarse definitivamente de la lucha por la permanencia: en la tabla acumulada es séptimo con 52 puntos, pero no puede relajarse, ya que Marquense (50), Mictlán (49), Guastatoya (47), Malacateco (47) y Achuapa (43) siguen apretando en una zona baja que está al rojo vivo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Municipal vs Comunicaciones de la jornada 20 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Municipal y Comunicaciones está programado para el miércoles 15 de abril a las 20:00 horas y se disputará en el estadio El Trébol. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Municipal vs Comunicaciones hoy

Ni Municipal ni Comunicaciones cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 20 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mario Acevedo y Marco Antonio Figueroa no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Municipal: Braulio Linares; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres, José Morales; Rodrigo Saravia, Jonathan Franco; John Méndez, Cristian Hernández, Rudy Muñoz; y Erik López. DT: Mario Acevedo.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Ernesto Monreal, José Pinto, Andy Contreras, Emerson Raymundo; Stheven Robles, Karel Espino, Marco Domínguez, Dairon Reyes; Janpol Morales y Agustín Vuletich. DT: Fantasma Figueroa.

Antecedentes y últimos resultados del Municipal vs Comunicaciones en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Municipal y Comunicaciones:

25 de febrero de 2026 | Comunicaciones 1-0 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 19 de octubre de 2025 | Comunicaciones 0-0 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 10 de agosto de 2025 | Municipal 1-1 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de abril de 2025 | Comunicaciones 1-0 Municipal | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 15 de febrero de 2025 | Municipal 2-1 Comunicaciones | Torneo Clausura 2025

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