Los equipos colombianos, a cambiar la cara en los torneos internacionales

Santa Fe, Junior, Tolima, Medellín, Millonarios y América, tendrán su segunda salida en la Copa Libertadores y Sudamericana.

Balón de la Copa Libertadores. – Vizzor Image.

El debut de los equipos colombianos en la fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana ya es historia. La segunda fecha de los torneos internacionales está a la vuelta de la esquina y los clubes que representan al balompié ‘tricolor’ buscarán su primera victoria en el certamen continental.

Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín, afrontará la segunda fecha de ‘La Novia de América’. Mientras que, Millonarios y América de Cali tendrá su segunda salida en ‘La Otra Conquista’. Vale la pena recordar que en la primera jornada, ninguno de estos clubes se quedó con la victoria.

Los colombianos, por la primera victoria en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Deportes Tolima será el primer equipo colombiano en tener acción en la segunda fecha de la Copa Libertadores de América. Los dirigidos por Lucas González aterrizan en Montevideo, Uruguay, para enfrentarse a Nacional. Ambos clubes vienen de empatar en su debut, los tolimenses ante Universitario de Perú y Nacional versus Coquimbo Unido de Chile.

A la misma hora que el conjunto de Ibagué. El martes 14 de abril a partir de las cinco de la tarde, Junior de Barranquilla también tendrá su primer duelo fuera de casa en el campeonato continental. El ‘tiburón’ llega a Asunción, Paraguay para verse la caras con Cerro Porteño. Los paraguayos fueron derrotados en el juego pasado, mientras que, Junior empató ante Palmeiras de Brasil.

Un día después, Independiente Santa Fe jugará en suelo brasileño ante Corinthians. Los ‘cardenales’ vienen de empatar en casa contra Peñarol de Uruguay y los ‘cariocas’ si triunfaron en la primera salida ante Platense de Argentina. Un partido que esta pactado para el miércoles 15 de abril a partir de las 7:30 de la noche.

Por último, pero no menos importante, Deportivo Independiente Medellín buscará su también una victoria para los equipos colombianos en la Copa Libertadores. En Rio de Janeira y más específicamente en el mítico Estadio Maracaná, los paisas tendrán que enfrentarse al vigente campeón de América, Flamengo de Brasil.

La Copa Sudamericana, a la espera de la primera victoria colombiana

Millonarios no dejo una buena impresión en su primera salida. En Chile, se vio superado ante O’Higgins por dos goles a cero. Ahora, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín tendrá que medir fuerzas con Boston River de Uruguay. Un duelo que choca a los dos clubes que perdieron en su debut.

América de Cali jugará su primer partido de loca en esta fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Alianza Atlético de Perú. Los caleños vienen de empatar a un gol en Ecuador contra Macará y necesitan hacer del Estadio Olímpico Pascual Guerrero un fortín a nivel continental. ‘Embajadores’ y ‘escarlatas’ estarán disputando sus respectivos partidos el miércoles 15 de abril a las nueve de la noche.

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