¡Adiós con boletos a 5 pesos! Mazatlán busca llenar su estadio en la despedida

El club sinaloense lanza promoción histórica para su penúltimo partido en casa del Clausura 2026

Mazatlán se despide de su gente con entradas a 5 pesos en El Encanto. Imago 7

Mazatlán FC quiere convertir su penúltimo partido como local en una auténtica fiesta. Con el objetivo de llenar el Estadio El Encanto, la directiva del club sinaloense anunció una promoción sin precedentes: localidades tendrán un costo desde cinco pesos para el duelo ante Gallos Blancos de Querétaro. El encuentro se disputará este viernes 17 de abril a las 18:00 horas (tiempo de Sinaloa), en lo que representa una de las últimas oportunidades para que la afición cañonera acompañe a su equipo en casa durante el Clausura 2026.

Mazatlán busca cerrar con dignidad

El contexto deportivo no es el mejor. Mazatlán llega a este compromiso tras caer 3-1 ante Pumas y quedar prácticamente sin opciones de avanzar a la Liguilla, al ubicarse en la parte baja de la tabla con apenas 11 puntos. A pesar de ello, el club busca cerrar el torneo con el respaldo de su gente, apelando a una estrategia que ya ha utilizado anteriormente, incluso con entradas gratuitas en algunos partidos, como ocurrió recientemente con el equipo femenil.

La promoción ha generado eco a nivel nacional, convirtiéndose en uno de los temas más comentados dentro del entorno de la Liga MX. La intención es clara: que el estadio luzca lleno y que el equipo sienta el apoyo en un momento complicado.

Además, este partido representa el penúltimo en casa, ya que el cierre del torneo será a mitad de semana, el 22 de abril, frente a Toluca, actual bicampeón del fútbol mexicano.

Un cierre para hacer historia

Mazatlán FC, en su corta historia dentro de la Liga MX, aún busca consolidarse y alcanzar su primera clasificación a la Liguilla. Aunque este objetivo luce ya casi imposible en el Clausura 2026, el club intenta despedirse de su afición con un gesto que podría marcar un antes y un después en su relación con el público.

El reto ahora está en la respuesta de la gente: convertir un viernes cualquiera en un ambiente inolvidable en El Encanto.

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