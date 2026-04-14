Resultado MiLoto hoy, 13 de abril de 2026: estos son los números ganadores

En Colombia amanece un nuevo millonario. Esta lotería cada vez se consolida más entre la población apostadora del país.

Resultado de MiLoto – @Baloto_Colombia.

Cayó el MiLoto. En Colombia amanece un nuevo millonario, gracias a su suerte y al MiLoto. Luego del sorteo de este lunes 13 de abril del 2026, una nueva persona se quedó con el premio ‘gordo’ de esta lotería que cada vez se consolida más entre la población apostadora del país. Consulte todos los detalles en Claro Sports.

Resultado de MiLoto este lunes, 13 de abril de 2026

Números ganadores: 09 – 10 – 12 – 21 – 27.

09 – 10 – 12 – 21 – 27. Nuevo acumulado: $ 120 millones de pesos.

Así se juega MiLoto

La dinámica es muy sencilla para participar. Usted tiene la potestad de escoger un total de cinco números, entre 1 y 59, para configurar su cartón de manera manual. O en su defecto, vía automática, también puede entrar en la disputa por el premio mayor.

Procedimiento para cobrar los premios

Si usted llega a obtener un monto relativamente menor, no hay ningún lío en reclamar el dinero en un punto de venta autorizado, siempre y cuando no exceda los topes estipulados por la compañía. De lo contrario, deberá dirigirse a una oficina especializada y seguir los pasos en el reverso de su tiquete o en el sitio web.

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