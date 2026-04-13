Resultados de chances y loterías: números que cayeron y ganadores | 12 de abril de 2026
En Claro Sports Colombia encuentra todos los números ganadores de este domingo. Revise sus tiquetes.
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Este domingo se volvieron a sortear varios chances y loterías, a pesar que la atención de un fin de semana en la población está centrada en otras cuestiones, los apostadores estuvieron al tanto de lo que podía suceder. Consulte los números ganadores de este 12 de abril del 2026 en Claro Sports.
Resultados de los chances y las loterías hoy, 12 de abril del 2026
Culona
Día 2899 – Noche 3380
Astro Luna
5736 – Signo Libra
Pijao de Oro
1964 – La 5ta 4
Paisita
Día 5769 – La 5ta 4 – Noche 4704 – Delfín
Chontico
Día 7452 – La 5ta 8 – Noche 1340 – La 5ta 5
Sinuano
Día 4502 – La 5ta: 1 – Noche 6324 – La 5ta 9
Cash Three
Día 579 – Noche 768
Play Four
Día 4371 – Noche 1452
Samán
Día 7199
Caribeña
Día 7652 – La 5ta 2 – Noche 8458 – La 5ta 2
Motilón
Tarde 3642 – La 5ta 8 – Noche 6346 – La 5ta 8
Fantástica
Noche 4492 – La 5ta 5
Antioqueñita
Día 2100 – La 5ta 0 – Tarde 2804 – La 5ta 2
Win 4
8531
Evening
9635