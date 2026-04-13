Resultados de chances y loterías: números que cayeron y ganadores | 12 de abril de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

En Claro Sports Colombia encuentra todos los números ganadores de este domingo. Revise sus tiquetes.

Astro Luna. - superastro.com.co.
Astro Luna. – superastro.com.co.

Este domingo se volvieron a sortear varios chances y loterías, a pesar que la atención de un fin de semana en la población está centrada en otras cuestiones, los apostadores estuvieron al tanto de lo que podía suceder. Consulte los números ganadores de este 12 de abril del 2026 en Claro Sports.

Resultados de los chances y las loterías hoy, 12 de abril del 2026

Culona
Día 2899 – Noche 3380

Astro Luna
5736 – Signo Libra

Pijao de Oro
1964 – La 5ta 4

Paisita
Día 5769 – La 5ta 4 – Noche 4704 – Delfín

Chontico
Día 7452 – La 5ta 8 – Noche 1340 – La 5ta 5

Sinuano
Día 4502 – La 5ta: 1 – Noche 6324 – La 5ta 9

Cash Three
Día 579 – Noche 768

Play Four
Día 4371 – Noche 1452

Samán
Día 7199

Caribeña
Día 7652 – La 5ta 2 – Noche 8458 – La 5ta 2

Motilón
Tarde 3642 – La 5ta 8 – Noche 6346 – La 5ta 8

Fantástica
Noche 4492 – La 5ta 5

Antioqueñita
Día 2100 – La 5ta 0 – Tarde 2804 – La 5ta 2

Win 4
8531

Evening
9635

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