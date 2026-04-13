Resultados de chances y loterías: números que cayeron y ganadores | 12 de abril de 2026

En Claro Sports Colombia encuentra todos los números ganadores de este domingo. Revise sus tiquetes.

Astro Luna. – superastro.com.co.

Este domingo se volvieron a sortear varios chances y loterías, a pesar que la atención de un fin de semana en la población está centrada en otras cuestiones, los apostadores estuvieron al tanto de lo que podía suceder. Consulte los números ganadores de este 12 de abril del 2026 en Claro Sports.

Resultados de los chances y las loterías hoy, 12 de abril del 2026

Culona

Día 2899 – Noche 3380

Astro Luna

5736 – Signo Libra

Pijao de Oro

1964 – La 5ta 4

Paisita

Día 5769 – La 5ta 4 – Noche 4704 – Delfín

Chontico

Día 7452 – La 5ta 8 – Noche 1340 – La 5ta 5

Sinuano

Día 4502 – La 5ta: 1 – Noche 6324 – La 5ta 9

Cash Three

Día 579 – Noche 768

Play Four

Día 4371 – Noche 1452

Samán

Día 7199

Caribeña

Día 7652 – La 5ta 2 – Noche 8458 – La 5ta 2

Motilón

Tarde 3642 – La 5ta 8 – Noche 6346 – La 5ta 8

Fantástica

Noche 4492 – La 5ta 5

Antioqueñita

Día 2100 – La 5ta 0 – Tarde 2804 – La 5ta 2

Win 4

8531

Evening

9635

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