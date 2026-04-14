Guastatoya vs Antigua GFC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Guastatoya Antigua, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Guastatoya y Antigua GFC se enfrentan en un duelo determinante por la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido que promete tensión de principio a fin. Mientras el Pecho Amarillo se juega puntos vitales para mantenerse fuera de la zona de descenso en la tabla acumulada, el bicampeón nacional llega con el objetivo de seguir escalando posiciones y confirmar su gran momento de forma rumbo a los playoffs.

Guastatoya tiene 25 puntos y se ubica en el octavo lugar, producto de seis triunfos, siete empates y seis derrotas. El equipo dirigido por Pablo Centrone viene de empatar 1-1 ante Cobán Imperial como visitante, un resultado importante tanto por el rival como por lo que significa en su lucha por la permanencia. En la tabla acumulada suma 47 puntos y está décimo, igualado con Malacateco, aunque por diferencia de gol hoy estaría salvándose del descenso. Sin embargo, la pelea sigue abierta y Achuapa, último con 43, no baja los brazos, por lo que el margen de error es mínimo.

Por su parte, Antigua GFC acumula 30 puntos y se encuentra en el cuarto puesto, tras registrar ocho victorias, seis empates y cinco derrotas. El equipo de Mauricio Tapia llega entonado luego de vencer 1-0 a Municipal en su última presentación, confirmando que ya se consolidó en puestos de clasificación. Tras un inicio irregular, el bicampeón nacional atraviesa su mejor tramo del torneo con cinco triunfos en los últimos seis partidos, y busca seguir sumando para llegar a los playoffs con confianza y ritmo competitivo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Guastatoya vs Antigua de la jornada 20 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Guastatoya y Antigua GFC está programado para el miércoles 15 de abril a las 18:00 horas y se disputará en el estadio David Cordón Hichos. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de la multiplataforma de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Guastatoya vs Antigua hoy

Guastatoya no podrá contar con José Almanza, expulsado en el partido ante Cobán Imperial, mientras que Antigua GFC no tendrá disponible a José Rosales, expulsado en el duelo ante Municipal, para este duelo de la jornada 20 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Pablo Centrone y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Guastatoya: Rubén Escobar; Emanuel Yori, Víctor Armas, Yordin Hernández; Carlos Alvarado, Marlon Sequén, Joshua Ubico, Kevin Fernández, Keyshwen Arboine; Nelson García y Víctor Ávalos. DT: Pablo Centrone.

Antigua GFC: Luis Morán; Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, Juan Osorio, José Ardón, Enzo Fernández; Óscar Castellanos, Santiago Garzaro; Oscar Santis, Brayam Castañeda; y Agustín Maziero. DT: Mauricio Tapia.

Antecedentes y últimos resultados del Guastatoya vs Antigua en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Guastatoya y Antigua GFC:

24 de febrero de 2026 | Antigua 2-0 Guastatoya | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 9 de noviembre de 2025 | Guastatoya 0-3 Antigua | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 6 de septiembre de 2025 | Antigua 3-1 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de mayo de 2025 | Antigua 2-0 Guastatoya | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 30 de abril de 2025 | Guastatoya 0-3 Antigua | Torneo Clausura 2025

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