Nuevo millonario en Yopal: MiLoto entrega premio de $250 millones con tiquete vendido en canal digital

Desde su lanzamiento, MiLoto no solo ha consolidado su crecimiento en ventas, sino también su impacto en el país: ha transferido más de $20.426 millones al sistema de salud de los colombianos.

MiLoto tiene un nuevo sorteo en Colombia | MiLoto.

Bogotá, 13 de abril de 2026 – El ganador de Yopal cumplirá sus sueños con un premio de $250 millones, luego de acertar con los números 09, 10, 12, 21 y 27. El sorteo No. 0518 deja más de 11 mil ganadores, entregando más de $333 millones en premios.

El canal digital sigue ganando relevancia: más de 4,5 millones de tiquetes vendidos en la historia del juego han sido online, consolidando a www.baloto.com como un canal clave de acceso para los jugadores.

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 12 de abril de 2026, MiLoto ha pagado más de $48.000 millones en premios, equivalentes a 2.731.609 premios entregados, consolidándose como el juego más fácil de ganar.

El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com.

MiLoto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial. También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.

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