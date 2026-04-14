Nuevo millonario en Yopal: MiLoto entrega premio de $250 millones con tiquete vendido en canal digital

Publicado por Redacción Claro Sports

Desde su lanzamiento, MiLoto no solo ha consolidado su crecimiento en ventas, sino también su impacto en el país: ha transferido más de $20.426 millones al sistema de salud de los colombianos.

Resultado de MiLoto en Colombia.
MiLoto tiene un nuevo sorteo en Colombia | MiLoto.

Bogotá, 13 de abril de 2026 – El ganador de Yopal cumplirá sus sueños con un premio de $250 millones, luego de acertar con los números 09, 10, 12, 21 y 27. El sorteo No. 0518 deja más de 11 mil ganadores, entregando más de $333 millones en premios.

El canal digital sigue ganando relevancia: más de 4,5 millones de tiquetes vendidos en la historia del juego han sido online, consolidando a www.baloto.com como un canal clave de acceso para los jugadores.

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 12 de abril de 2026, MiLoto ha pagado más de $48.000 millones en premios, equivalentes a 2.731.609 premios entregados, consolidándose como el juego más fácil de ganar.

El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com.

MiLoto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial. También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.

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