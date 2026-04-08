¿Qué necesita el América para eliminar al Nashville y avanzar a las semifinales de la Concachampions?

Estos son los resultados que le sirven al equipo azulcrema de cara al partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup

¿Qué necesita América vs Nashville? | Johnnie Izquierdo/Getty Images via AFP

El América no tuvo su mejor presentación la noche del 7 de abril, al empatar en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup ante el Nashville SC de la MLS. Un resultado que no es el mejor para los de Coapa, pero pudo ser mucho peor, como atestigua el Cruz Azul, que salió goleado ante el LAFC.

La eliminatoria se resolverá en el Estadio Azteca, en el primer partido de Concachampions en el Coloso de Santa Úrsula desde abril del 2024 debido a las remodelaciones del recinto para la Copa del Mundo.

El Nashville no salió con la ventaja del Geodis Park, pero debido al reglamento del torneo, no necesitan ganar en el Azteca para calificar, como sucedió en su anterior llave ante el Inter Miami de Leo Messi. Serán 90 minutos de mucha tensión en el renovado Nido americanista.

Los resultados que necesita el América para calificar a las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026

Hay dos caminos a semifinales para el América. El simple: ganar el partido. Cualquier triunfo de las Águilas (1-0, 2-0, 2-1, 3-2, etc.) les mete a semifinales. Existe también la posibilidad de un empate sin goles en 90 minutos, pero un tanto en la prórroga les daría el boleto.

El camino más complicado requiere un empate 0-0 en la vuelta, que no haya más goles en los tiempos extra y avanzar en la tanda de penaltis.

Cualquier derrota deja fuera al equipo de Jardine, además de que un empate con goles, sea 1-1, 2-2, 3-3 o mayor, le da el pase al Nashville, que así fue como dejó fuera a Messi: 0-0 en Tennessee, 1-1 en Fort Lauderdale. Un 0-0 en la vuelta, pero que marque el Nashville en el tiempo extra y queden 1-1, 2-2, también les da el boleto a los de la MLS.

¿Cuáles son los criterios de desempate en Concachampions?|Alan Poizner-Imagn Images

¿Cuáles son los criterios de desempate en la Concachampions?

Contrario a los torneos de la UEFA (Champions League, Europa League y Conference League), en la Concacaf los goles de visitante sí cuentan. Si el marcador global está igualado tras 180 minutos, pero un club anotó más veces fuera de casa, avanza de ronda.

La única manera que haya alargue es si el marcador global está igualado y marcaron la misma cantidad de veces de visitante. Para el caso del América-Nashville, tendría que repetirse el 0-0 de la ida para ir a los tiempos extra. No hay penaltis directo. Se procede a la tanda si no caen más goles en los 30 minutos del suplementario, ya que ahí también cuentan los goles de visitante.

América vs Nashville: ¿Cuándo es el partido de vuelta?

Los segundos 90 minutos de esta llave de cuartos de final se jugarán el martes 14 de abril del 2026 en el Estadio Azteca. El partido dará inicio a las 21:30 horas, tiempo del centro de México.

Te puede interesar: