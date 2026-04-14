Aurora vs Marquense en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Aurora Marquense, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Aurora FC y Deportivo Marquense se enfrentan en un partido clave por la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo que puede marcar el destino de ambos equipos en la recta final del campeonato. Mientras los aurinegros necesitan sumar con urgencia para mantener viva la ilusión de meterse a los playoffs, los leones llegan con la obligación de seguir ganando para no complicarse en la tabla acumulada, donde la pelea por la permanencia está más apretada que nunca.

Aurora tiene 19 puntos y se ubica en el décimo lugar, producto de cuatro triunfos, siete empates y ocho derrotas. El equipo dirigido por Saúl Phillip viene de caer 1-0 ante Comunicaciones y atraviesa un momento muy irregular, ya que solo ganó uno de sus últimos 10 partidos en el torneo. Su Clausura 2026 ha sido flojo y está obligado a sumar en estas últimas jornadas si quiere acercarse a los puestos de clasificación, aunque el buen primer semestre le permite no sufrir con la tabla acumulada.

Por su parte, Marquense suma 27 puntos y se encuentra en la séptima posición, gracias a ocho victorias, tres empates y ocho derrotas. El equipo de Omar Arellano viene en alza y llega motivado tras golear 3-0 a Mictlán, logrando así su sexto triunfo en las últimas ocho presentaciones. Sin embargo, su gran preocupación está en la tabla acumulada: es octavo con 50 puntos y no tiene margen de error, ya que por detrás acechan Mictlán (49), Guastatoya (47), Malacateco (47) y Achuapa (43), en una lucha que promete definirse con dramatismo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Aurora vs Marquense de la jornada 20 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Aurora y Marquense está programado para el miércoles 15 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Guillermo Slowing. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Aurora vs Marquense hoy

Ni Aurora FC ni Deportivo Marquense cuentan con futbolistas suspendidos para este duelo de la jornada 20 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Omar Arellano no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Aurora: Liborio Sánchez; Daniel Baján, Allan García, Luis Cardona, Carlos Monterroso; Jorge Ticurú, Pablo Mingorance, Lenin González, Eddie Ibargüen; José Luis Vivas y Nicolás Lovato. DT: Saúl Phillip.

Marquense: Javier Colli; Carlos Estrada, Marco Rodas, Oscar Linton, Elías Vásquez; Dylan Flores, Josué Cano, Andy Ruiz, Miguel Escobar; David Chuc y Diego Casas. DT: Omar Arellano.

Antecedentes y últimos resultados del Aurora vs Marquense en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Aurora y Marquense:

26 de febrero de 2026 | Marquense 0-0 Aurora | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 12 de octubre de 2025 | Marquense 1-1 Aurora | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de agosto de 2025 | Aurora 1-1 Marquense | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 21 de mayo de 2005 | Marquense 2-1 Aurora | Torneo Clausura 2005

| Torneo Clausura 2005 18 de marzo de 2005 | Aurora 1-1 Marquense | TOnroe Clausura 2005

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