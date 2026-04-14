Sporting vs Saprissa en vivo: dónde mirar la final del Torneo de Copa Costa Rica 2026

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Sporting Saprissa, Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Sporting FC y Deportivo Saprissa se enfrentan en un duelo histórico por la final del Torneo de Copa Costa Rica 2026, en un partido que promete emociones de principio a fin y que definirá al nuevo campeón del certamen. Con dos estilos distintos y objetivos claros, el equipo de Andrés Carevic buscará dar el golpe más importante de su historia reciente, mientras que el Monstruo Morado intentará imponer su jerarquía para sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas. La expectativa es total y la Copa está a solo 90 minutos… o más.

Sporting FC llegó a esta instancia tras realizar una campaña sólida y muy convincente en el torneo. En los dieciseisavos de final eliminó al CS Uruguay con un global de 3-0, luego superó a Guadalupe por 7-2 en octavos y más tarde dejó en el camino a Cartaginés por 6-2 en cuartos. Ya en semifinales, el conjunto josefino protagonizó una serie muy pareja ante Puntarenas, empató ambos partidos 1-1 y terminó sellando su boleto a la final en la tanda de penales.

Por su parte, Saprissa inició su participación desde los cuartos de final y no tardó en marcar diferencias con su poder ofensivo. El equipo dirigido por Hernán Medford goleó a Carmelita con un global de 10-2 y en semifinales eliminó a Municipal Liberia tras empatar 1-1 en la ida y aplastar 5-1 en la vuelta. Con ese envión, los morados llegan con confianza y con la ambición de conquistar un nuevo título, en una final que puede ser clave también para fortalecer el ánimo de cara al cierre del Clausura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Sporting vs Saprissa de la final de Copa Costa Rica?

El encuentro entre Sporting y Saprissa está programado para el miércoles 15 de abril a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Edgardo Baltodano, en Liberia. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Sporting vs Saprissa hoy

Ni Sporting ni Saprissa cuentan con futbolistas suspendidos para esta final del Torneo de Copa Costa Rica 2026. Se estima que Andrés Carevic y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Sporting FC: Leonel Moreira; Yostin Salinas, Ariel Soto, Giancarlo González, Ian Lawrence; Alexander López, Jefry Valverde, Carlos Pineda, Joshua Navarro, Josimar Méndez; y Dylan Ramírez. DT: Andrés Carevic.

Deportivo Saprissa: Minor Álvarez; Ricardo Blanco, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa; Gerald Taylor, Mariano Torres, Bancy Hernández, Jefferson Brenes, Gerson Torres; y Tomás Rodríguez. DT: Hernán Medford.

Antecedentes y últimos resultados del Sporting vs Saprissa en Copa Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Sporting y Alajuelense:

15 de febrero de 2026 | Alajuelense 1-2 Sporting | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 23 de noviembre de 2025 | Alajuelense 2-0 Sporting | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 27 de julio de 2025 | Sporting 1-2 Alajuelense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de abril de 2025 | Alajuelense 0-0 Sporting | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 12 de febrero de 2025 | Sporting 0-1 Alajuelense | Torneo Clausura 2025

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