Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 27 de marzo de 2026

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden informarse de todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el viernes 27 de marzo.

Estas fueron las balotas que hicieron de las suyas.
Resultados de las loterías anoche en Colombia | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Los juegos del azar se toman el último fin de semana del mes de marzo. Cada habitante del territorio colombiano amanece con la incertidumbre de si la suerte le ha sonreído con un par de millones de pesos. En Claro Sports les traemos todos los detalles de los sorteos de las loterías y chances para el viernes 27 de marzo.

Lotería de Medellín

  • Premio mayor: $16.000 millones de pesos.
  • Número: 8021 
  • Serie: 428

Lotería del Santander

  • Premio mayor: $6.500 millones de pesos.
  • Número: 4608  
  • Serie: 310

Lotería del Risaralda

  • Premio mayor: $2.333 millones de pesos.
  • Número: 8637 
  • Serie: 213

Resultados de chances el 27 de marzo

  • Dorado: Mañana 1065 – La 5ta 9 – Tarde 6460 – La 5ta 1
  • Culona: Día 0853 – Noche 5955
  • Astro Sol: 8555 – Signo Libra
  • Astro Luna: 4417 – Signo Sagitario
  • Pijao de Oro: 8350 – La 5ta 9
  • Paisita: Día 4533 – La 5ta 2 – Noche 0760
  • Chontico: Día 1137 – La 5ta 5 – Noche 0006 – La 5ta 6
  • Cafeterito: Tarde 9661 – La 5ta 4 – Noche 3420 – La 5ta 0
  • Sinuano: Día 8454 – La 5ta 4 – Noche 4190 – La 5ta 6
  • Cash Three: Día 656 – Noche 388
  • Play Four: Día 6050 – Noche 5774
  • Samán: Día 5272
  • Caribeña: Día 4730 – La 5ta 2 – Noche 0390 – La 5ta 4
  • Motilón: Tarde 6357 – La 5ta 5 – Noche 2805 – La 5ta 1
  • Fantástica: Día 5089 – La 5ta 8 – Noche 5263 – La 5ta 3
  • Antioqueñita: Día 4533 – La 5ta 1 – Tarde 8127 – La 5ta 7
  • Win 4: 0261
  • Evening: 9685

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