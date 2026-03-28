Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 27 de marzo de 2026

En Claro Sports pueden informarse de todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el viernes 27 de marzo.

Resultados de las loterías anoche en Colombia | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Los juegos del azar se toman el último fin de semana del mes de marzo. Cada habitante del territorio colombiano amanece con la incertidumbre de si la suerte le ha sonreído con un par de millones de pesos. En Claro Sports les traemos todos los detalles de los sorteos de las loterías y chances para el viernes 27 de marzo.

Lotería de Medellín

Premio mayor: $16.000 millones de pesos.

$16.000 millones de pesos. Número: 8021

8021 Serie: 428

Lotería del Santander

Premio mayor: $6.500 millones de pesos.

$6.500 millones de pesos. Número: 4608

4608 Serie: 310

Lotería del Risaralda

Premio mayor: $2.333 millones de pesos.

$2.333 millones de pesos. Número: 8637

8637 Serie: 213

Resultados de chances el 27 de marzo

Dorado: Mañana 1065 – La 5ta 9 – Tarde 6460 – La 5ta 1

Mañana 1065 – La 5ta 9 – Tarde 6460 – La 5ta 1 Culona: Día 0853 – Noche 5955

Día 0853 – Noche 5955 Astro Sol: 8555 – Signo Libra

8555 – Signo Libra Astro Luna: 4417 – Signo Sagitario

4417 – Signo Sagitario Pijao de Oro: 8350 – La 5ta 9

8350 – La 5ta 9 Paisita: Día 4533 – La 5ta 2 – Noche 0760

Día 4533 – La 5ta 2 – Noche 0760 Chontico: Día 1137 – La 5ta 5 – Noche 0006 – La 5ta 6

Día 1137 – La 5ta 5 – Noche 0006 – La 5ta 6 Cafeterito: Tarde 9661 – La 5ta 4 – Noche 3420 – La 5ta 0

Tarde 9661 – La 5ta 4 – Noche 3420 – La 5ta 0 Sinuano: Día 8454 – La 5ta 4 – Noche 4190 – La 5ta 6

Día 8454 – La 5ta 4 – Noche 4190 – La 5ta 6 Cash Three: Día 656 – Noche 388

Día 656 – Noche 388 Play Four: Día 6050 – Noche 5774

Día 6050 – Noche 5774 Samán: Día 5272

Día 5272 Caribeña: Día 4730 – La 5ta 2 – Noche 0390 – La 5ta 4

Día 4730 – La 5ta 2 – Noche 0390 – La 5ta 4 Motilón: Tarde 6357 – La 5ta 5 – Noche 2805 – La 5ta 1

Tarde 6357 – La 5ta 5 – Noche 2805 – La 5ta 1 Fantástica: Día 5089 – La 5ta 8 – Noche 5263 – La 5ta 3

Día 5089 – La 5ta 8 – Noche 5263 – La 5ta 3 Antioqueñita: Día 4533 – La 5ta 1 – Tarde 8127 – La 5ta 7

Día 4533 – La 5ta 1 – Tarde 8127 – La 5ta 7 Win 4: 0261

0261 Evening: 9685

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