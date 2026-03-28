Resultado MiLoto hoy, 27 de marzo de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports Colombia puede consultar todos los detalles de lo sucedido con una de las loterías más importantes del país.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Este viernes culminó una nueva semana laboral en Colombia. De esta manera se sortearon diferentes chances y loterías por última vez. Por tal motivo en Claro Sports les traemos toda la información de lo sucedido con el MiLoto, este viernes 27 de marzo del 2026.

Resultado de MiLoto este viernes, 27 de marzo de 2026

Números ganadores: 14 – 21 – 22 – 25 – 36.

14 – 21 – 22 – 25 – 36. Nuevo acumulado: $450 millones de pesos.

Así se juega MiLoto

La dinámica es sencilla. A través de cinco números, entre 1 y 39, usted podrá llevarse una jugosa suma de dinero. Tiene la opción de escogerlos, o en su defecto, el sistema podrá arrojarlos automáticamente. Si usted tiene dos o más aciertos, le corresponde un premio económico,pero el acumulado irá creciendo a medida de que no caiga.

Procedimiento para cobrar los premios

Todo depende del monto a reclamar. El ganador es el que dé con el clavo y le atine a los cinco números, pero usted debe anotar que la compañía define límites para reclamar en un punto de venta autorizado. De lo contrario, a usted le tocará ir a una oficina especializada para garantizar la seguridad del ganador. Los topes se pueden ver en el sitio web o en el reverso del tiquete.

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