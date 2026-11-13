Resultado de MiLoto hoy, 12 de noviembre de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports puede consultar los resultados de esta famosa lotería en el país cada vez que se juega.

MiLoto tiene ganador de su premio mayor. – @Baloto_Colombia.

Este jueves 12 de noviembre se jugó un nuevo sorteo del MiLoto, miles de millones de pesos estuvieron en juego, como también muchas personas estaban pendientes de sus resultados. Pues bien, se reportaron varios ganadores este día, todos los detalles los encuentran en Claro Sports.

Resultado del MiLoto de este jueves, 12 de noviembre de 2026

Números ganadores: 13 – 21 – 23 – 28 – 32.

¿Cómo jugar al MiLoto?

Jugar es muy sencillo y por eso este sorteo es uno de los favoritos del público. Solo hay que elegir cinco números entre el 1 y el 39, o usar la opción del sistema para generar un cartón automático. Mientras nadie gane el premio ‘gordo’, el gran acumulado sigue creciendo. Además, entre más números acierte, mayor será el premio que podrá ganar.

¿Cómo reclamar un premio del MiLoto?

La forma de reclamar su premio depende del monto al que le haya ‘pegado’. Las retribuciones menores se pueden cobrar en cualquier punto autorizado, como supermercados, droguerías, almacenes de cadena u oficinas de trámite. Pero revise siempre los límites de pago al respaldo de su tiquete, ya que si gana el premio acumulado deberá acercarse directamente a una oficina principal.

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