Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 11 de noviembre de 2026

Baloto y Revancha: consulte los números ganadores del sorteo del 11 de noviembre de 2026 y el nuevo acumulado de ambos juegos.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

El Baloto es uno de los juegos de azar más populares en Colombia y su más reciente sorteo fue un ‘rompesemana’, ya que se dio en todo el ombligo de la misma. En esta ocasión, ninguno de los participantes logró atinarle a la secuencia del pozo mayor, aunque sí hubo varios ganadores el pasado miércoles 11 de noviembre.

Resultados del Baloto hoy, 11 de noviembre

Número ganador: 06 – 13 – 24 – 33 – 39 – 14.

06 – 13 – 24 – 33 – 39 – Nuevo acumulado: $20.400 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 11 de noviembre de 2026

Número ganador: 07 – 23 – 24 – 37 – 38 – 04.

07 – 23 – 24 – 37 – 38 – Nuevo acumulado: $5.600 millones de pesos.

Buenos días ✨🍀 Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.734 de #BalotoRevancha del miércoles 11 de noviembre. ¡40.428 ganadores en total! 🎉✨ Juégalo fácil y rápido aquí 👉 https://t.co/Dr670gpRHn https://t.co/Ea8P80vdol — Baloto (@Baloto_Colombia) November 12, 2026

Así puede jugar al Baloto y Revancha

Para participar por el gran premio acumulado, solo se deben elegir cinco números del 1 al 45 y una súper balota del 1 al 16. Entre más números de la combinación diaria se logre adivinar, mayor será el monto que se obtendrá. Al ganar el premio mayor, se asegura una enorme fortuna que sigue aumentando en cada sorteo si no hay un ganador. Además, existe la opción de pagar un costo extra para activar ‘Revancha’, lo que permite jugar dos veces con el mismo boleto y duplicar las opciones de ganar.

Tiquete del Baloto: ¿Dónde se puede comprar?

Los jugadores habituales de Baloto y Revancha pueden adquirir sus boletos en miles de puntos autorizados en todo el país. Las combinaciones están disponibles en oficinas de recaudo, droguerías, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio que cuenten con el logotipo oficial de la empresa. Asimismo, el sistema ofrece la opción de registrarse en la plataforma web oficial para realizar las apuestas de forma 100% digital.

Le puede interesar