Resultados de loterías de Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 11 de noviembre de 2026
En Claro Sports puede consultar diariamente los resultados de las distintas loterías y chances que se juegan a lo largo del país.
Las loterías y los chances son juegos de azar que les permiten a los colombianos ganar un dinero extra, ya que los premios en ambos casos son montos económicos. Jugar en el papel es fácil, puesto que solo es adivinar un número ganador. El miércoles 11 de noviembre hubo varios sorteos y acá en Claro Sports puede consultar los resultados de los mismos.
Lotería de Manizales
- Sorteo: 4981.
- Número: 9494.
- Serie: 020.
- Premio mayor: $3.000 millones de pesos.
Lotería del Meta
- Sorteo: 3324.
- Número: 5273.
- Serie: 101.
- Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
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Lotería del Valle
- Sorteo: 4874.
- Número: 1067.
- Serie: 198.
- Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
Resultados de los chances hoy, 11 de noviembre de 2026
Dorado
Mañana 4587 – La 5ta 6 – Tarde 5078 – La 5ta 7 – Noche 9208 – La 5ta 1
Culona
Día 3141 – Noche 4364
Astro Sol
3012 – Signo Sagitario
Astro Luna
3092 – Signo Tauro
Pijao de Oro
7920 – La 5ta 8
Paisita
Día 1974 – La 5ta 8 – Noche 6949
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Chontico
Día 8972 – La 5ta 8 – Noche 1821 – La 5ta 1
Cafeterito
Tarde 8287 – La 5ta 8 – Noche 1847 – La 5ta 8
Sinuano
Día 9016 – Noche 4499 – La 5ta 3
Cash Three
Día 172 – Noche 052
Play Four
Día 8524 – Noche 3548
Samán
Día 5704
Caribeña
Día 0756 – La 5ta 7 – Noche 6363 – La 5ta 6
Motilón
Tarde 8088 – La 5ta 3 – Noche 8179 – La 5ta 5
Fantástica
Día 9360 – La 5ta 9 – Noche 6370 – La 5ta 9
Antioqueñita
Día 2337 – La 5ta 9 – Tarde 0790 – La 5ta 6