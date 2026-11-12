Resultados de loterías de Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 11 de noviembre de 2026

En Claro Sports puede consultar diariamente los resultados de las distintas loterías y chances que se juegan a lo largo del país.

Lotería del Valle.

Las loterías y los chances son juegos de azar que les permiten a los colombianos ganar un dinero extra, ya que los premios en ambos casos son montos económicos. Jugar en el papel es fácil, puesto que solo es adivinar un número ganador. El miércoles 11 de noviembre hubo varios sorteos y acá en Claro Sports puede consultar los resultados de los mismos.

Lotería de Manizales

Sorteo: 4981.

4981. Número: 9494.

9494. Serie: 020.

020. Premio mayor: $3.000 millones de pesos.

Sorteo: 3324.

3324. Número: 5273.

5273. Serie: 101.

101. Premio mayor: $1.800 millones de pesos.

Lotería del Valle

Sorteo: 4874.

4874. Número: 1067.

1067. Serie: 198.

198. Premio mayor: $9.000 millones de pesos.

Resultados de los chances hoy, 11 de noviembre de 2026

Dorado

Mañana 4587 – La 5ta 6 – Tarde 5078 – La 5ta 7 – Noche 9208 – La 5ta 1

Culona

Día 3141 – Noche 4364

Astro Sol

3012 – Signo Sagitario

Astro Luna

3092 – Signo Tauro

Pijao de Oro

7920 – La 5ta 8

Paisita

Día 1974 – La 5ta 8 – Noche 6949

Chontico

Día 8972 – La 5ta 8 – Noche 1821 – La 5ta 1

Cafeterito

Tarde 8287 – La 5ta 8 – Noche 1847 – La 5ta 8

Sinuano

Día 9016 – Noche 4499 – La 5ta 3

Cash Three

Día 172 – Noche 052

Play Four

Día 8524 – Noche 3548

Samán

Día 5704

Caribeña

Día 0756 – La 5ta 7 – Noche 6363 – La 5ta 6

Motilón

Tarde 8088 – La 5ta 3 – Noche 8179 – La 5ta 5

Fantástica

Día 9360 – La 5ta 9 – Noche 6370 – La 5ta 9

Antioqueñita

Día 2337 – La 5ta 9 – Tarde 0790 – La 5ta 6

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