Resultado de MiLoto hoy, 10 de noviembre de 2026: estos son los números ganadores

Conoce los resultados del MiLoto del 10 de noviembre de 2026: números ganadores y un nuevo pozo de 200 millones de pesos.

Miloto, resultado 11 de noviembre | @Baloto_Colombia

Un juego que cae constantemente y que se ha vuelto parte del día a día de los colombianos es el MiLoto, ya que muchas personas han logrado ganar dinero de esa manera. Recientemente en Barranquilla cayó el acumulado y tras eso volvió un nuevo sorteo, el cual dejó a más de doce mil ganadores, aunque nadie logró atinarle a la secuencia principal.

Resultado del MiLoto de este martes, 10 de noviembre de 2026

Números ganadores: 04 – 08 – 14 – 15 – 23.

04 – 08 – 14 – 15 – Nuevo acumulado: $200 millones de pesos.

Buenos días ☀️🍀✨ Estos son los #Resultados del sorteo N.º 0639 de #MiLoto del martes 10 de noviembre de 2026. 🍀✨ ¡Tuvimos 12.224 Ganadores! 🎉 📱 Juégalo fácil y rápido aquí 👉 https://t.co/92kTZinXT0 https://t.co/21h6Sy9nFh — Baloto (@Baloto_Colombia) November 11, 2026

¿Cómo jugar al MiLoto?

Jugar es muy fácil y por eso este sorteo es uno de los favoritos del público. Solo hay que elegir cinco números entre el 1 y el 39, o usar la opción del sistema para generar un cartón automático. Mientras nadie gane el premio mayor, el pozo acumulado sigue creciendo. Además, entre más números acierte, mayor será el premio que podrá ganar.

¿Cómo reclamar un premio del MiLoto?

La forma de reclamar el dinero depende del monto que haya ganado. Los premios menores se pueden cobrar en cualquier punto autorizado, como supermercados, droguerías, almacenes de cadena u oficinas de trámite. Sin embargo, revise siempre los límites de pago al respaldo de su tiquete, ya que si gana el premio acumulado deberá acercarse directamente a una oficina principal.

Le puede interesar