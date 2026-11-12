Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 12 de noviembre? Azules o Rojos

Exatlón México 2026 enfrenta a Rojos y Azules por la Villa 360 este 12 de noviembre. Los Azules buscan recuperar el alojamiento tras ganar la Batalla por la Supervivencia

¿Quién gana la Villa 360 hoy? | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 continúa este jueves 12 de noviembre con una nueva batalla por la Villa 360, una competencia que enfrenta a los equipos Rojo y Azul por el derecho a permanecer en las instalaciones con mejores condiciones de descanso. La décima temporada del reality deportivo de TV Azteca atraviesa su semana 12 y ambos conjuntos buscan sumar victorias para mejorar su situación dentro del programa.

Los Rojos llegan como los actuales propietarios de la Villa 360, después de conquistarla el lunes 9 de noviembre, cuando consiguieron remontar a los Azules y quedarse con la victoria por marcador de 8-6. Desde entonces, el conjunto escarlata mantiene el acceso al alojamiento, mientras sus adversarios intentan recuperar las instalaciones.

Sin embargo, el equipo Azul consiguió romper su mala racha durante la jornada del miércoles 11 de noviembre, al imponerse en la primera Batalla por la Supervivencia de la semana. El resultado representó un cambio para los participantes azules, quienes venían de acumular derrotas y habían sufrido la eliminación de Paulina Menchaca el domingo 8 de noviembre.

La competencia de este jueves representa una nueva oportunidad para ambos equipos. Mientras los Rojos intentarán defender la Villa 360, los Azules buscarán aprovechar su reciente victoria para recuperar las comodidades del inmueble. A continuación, se presentan los horarios de transmisión, los antecedentes y lo que se sabe sobre el posible ganador.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 12 de noviembre y dónde ver en vivo?

Exatlón México 2026 comienza este jueves 12 de noviembre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de Azteca UNO. La transmisión también podrá seguirse mediante las plataformas digitales oficiales de TV Azteca y Disney+, donde se encuentra disponible contenido relacionado con la competencia.

La décima temporada mantiene su horario habitual de lunes a viernes a las 18:30 horas, mientras que los domingos inicia a las 18:00 horas. Antonio Rosique continúa como conductor del programa, encargado de presentar los circuitos, las recompensas y los resultados que determinan el avance de los participantes.

¿Quién gana la serie por la Villa 360 del 12 de noviembre en Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

Hasta la mañana de este jueves 12 de noviembre, no existe un ganador oficial confirmado de la Batalla por la Villa 360 de Exatlón México 2026. Los dos equipos deberán enfrentarse durante la transmisión para determinar quién obtiene el derecho de permanecer en las instalaciones durante los siguientes días.

Los Rojos parten con ventaja por sus resultados recientes, después de conquistar la Villa 360 el lunes 9 de noviembre con marcador de 8-6. El conjunto escarlata también dominó las Batallas por la Supervivencia de la semana anterior, lo que le permitió mantener el control de varias competencias.

No obstante, los Azules llegan después de ganar la primera Batalla por la Supervivencia de la semana 12, disputada el miércoles 11 de noviembre. Esta victoria podría representar un impulso para el conjunto que busca recuperar el alojamiento y evitar que sus rivales amplíen su dominio.

Por ahora, cualquier versión que señale a los Rojos o Azules como vencedores debe considerarse un pronóstico mientras no exista confirmación oficial. El resultado definitivo de la Villa 360 se conocerá durante el programa de este jueves 12 de noviembre.

¿Qué es el duelo de la Villa 360 del 12 de noviembre y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Batalla por la Villa 360 es una de las competencias que otorgan beneficios de alojamiento en Exatlón México. Los integrantes de los equipos Rojo y Azul deben superar circuitos que combinan velocidad, resistencia, coordinación y precisión, con el objetivo de alcanzar los puntos necesarios para conseguir la victoria.

El equipo ganador obtiene acceso a la Villa 360, un inmueble que cuenta con habitaciones, camas, baños con agua caliente, alberca y espacios destinados al descanso y la recuperación. Estas instalaciones ofrecen condiciones de alojamiento distintas a las que deben enfrentar los atletas que pierden la prueba.

Por el contrario, el conjunto derrotado debe permanecer en la Barraca Metálica, un espacio con menores comodidades que la Villa 360. Esta diferencia convierte la batalla en una competencia importante para ambos equipos, debido a las condiciones de recuperación que tendrán durante sus siguientes enfrentamientos.

Aunque la Villa 360 no determina directamente qué atletas serán eliminados, sus beneficios pueden influir en la preparación y el descanso de los participantes. Por ello, los Rojos buscarán defender las instalaciones, mientras los Azules intentarán recuperarlas después de varios días sin conseguir el alojamiento.

¿Quién ganó la Batalla por la Supervivencia del día 11 de noviembre?

El equipo Azul ganó la primera Batalla por la Supervivencia de Exatlón México este miércoles 11 de noviembre de 2026, después de imponerse a los Rojos y poner fin a una serie de resultados desfavorables. La victoria permitió al conjunto azul evitar que uno de sus integrantes quedara en riesgo de eliminación por esa primera prueba de la semana.

El resultado fue confirmado por TV Azteca después de la transmisión del miércoles. Los Azules consiguieron detener la racha de sus adversarios, quienes habían ganado todas las Batallas por la Supervivencia de la semana 11 y habían provocado que varias integrantes azules disputaran su permanencia en el programa.

La semana anterior terminó con la eliminación de Paulina Menchaca el domingo 8 de noviembre, después de perder el enfrentamiento definitivo frente a Valery Carranza, también integrante del equipo Azul. Aquella salida redujo nuevamente el número de participantes del conjunto y aumentó la importancia de conseguir victorias.

Con el triunfo del miércoles, los Azules comenzaron a recuperar terreno en las competencias por la permanencia, aunque todavía deberán afrontar nuevos enfrentamientos para determinar qué atletas llegarán al próximo Duelo de Eliminación. La siguiente prueba será la disputa por la Villa 360, este jueves 12 de noviembre.