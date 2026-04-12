Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 11 de abril de 2026

Resultados actualizados de chances y loterías en Colombia: revise los números ganadores del 11 de abril de 2026 en Claro Sports.





¿Cómo jugaron las loterías y los chances en Colombia?

En Claro Sports Colombia encuentra toda la información sobre chances y loterías. Entendiendo la importancia que estos sorteos tienen para muchos, le presentamos los números ganadores correspondientes al sábado 11 de abril de 2026.

Baloto y Revancha

Lotería de Boyacá

Número: 9428 de la serie 356.

Lotería del Cauca

Número: 3581 de la serie 206.

Resultado de otros chances

Paisita 3: 8 4 1 24

Astro Luna: 1013- Cancer.

Sinuano Noche: 11806

Caribeña Noche: 51605

Pick 4 Noche: 2689

Pick 3 Noche: 936

Motilon Noche: 82478

Dorado Noche: 02884

Chontico Noche: 94459

Pijao de Oro: 52662

Fantástica Noche: 35727

Culona Noche: 4280

Cafeterito Noche: 58189

Paisita Noche: 1169

Motilón Tarde: 92193

Astro Sol: 5498 – Acuario

Antioqueñita 2: 72490

Dorado Tarde: 97704

Caribeña Día: 83684

Sinuano Día: 17396

Culona Día: 2945

Pick 3 Día: 936

Pick 4 Día: 2689

Saman: 0830

Fantástica Día: 9966

Paisita Día: 11573

Chontico Día: 56326

Cafeterito Tarde: 23976

Dorado Mañana: 7496

Antioqueñita 1: 08893

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