Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 11 de abril de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Resultados actualizados de chances y loterías en Colombia: revise los números ganadores del 11 de abril de 2026 en Claro Sports.

Resultados de las loterías de Colombia.
¿Cómo jugaron las loterías y los chances en Colombia?

En Claro Sports Colombia encuentra toda la información sobre chances y loterías. Entendiendo la importancia que estos sorteos tienen para muchos, le presentamos los números ganadores correspondientes al sábado 11 de abril de 2026.

Baloto y Revancha

Lotería de Boyacá

  • Número:  9428 de la serie 356. 

Lotería del Cauca

  • Número: 3581 de la serie 206.

Resultado de otros chances

  • Paisita 3: 8 4 1 24
  • Astro Luna: 1013- Cancer.
  • Sinuano Noche: 11806
  • Caribeña Noche: 51605
  • Pick 4 Noche: 2689
  • Pick 3 Noche: 936
  • Motilon Noche: 82478
  • Dorado Noche: 02884
  • Chontico Noche: 94459
  • Pijao de Oro: 52662
  • Fantástica Noche: 35727
  • Culona Noche: 4280
  • Cafeterito Noche: 58189
  • Paisita Noche: 1169
  • Motilón Tarde: 92193
  • Astro Sol: 5498 – Acuario
  • Antioqueñita 2: 72490
  • Dorado Tarde: 97704
  • Caribeña Día: 83684
  • Sinuano Día: 17396
  • Culona Día: 2945
  • Pick 3 Día: 936
  • Pick 4 Día: 2689
  • Saman: 0830
  • Fantástica Día: 9966
  • Paisita Día: 11573
  • Chontico Día: 56326
  • Cafeterito Tarde: 23976
  • Dorado Mañana: 7496
  • Antioqueñita 1: 08893

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