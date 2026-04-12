Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 11 de abril de 2026
Resultados actualizados de chances y loterías en Colombia: revise los números ganadores del 11 de abril de 2026 en Claro Sports.
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En Claro Sports Colombia encuentra toda la información sobre chances y loterías. Entendiendo la importancia que estos sorteos tienen para muchos, le presentamos los números ganadores correspondientes al sábado 11 de abril de 2026.
Baloto y Revancha
Lotería de Boyacá
- Número: 9428 de la serie 356.
Lotería del Cauca
- Número: 3581 de la serie 206.
Resultado de otros chances
- Paisita 3: 8 4 1 24
- Astro Luna: 1013- Cancer.
- Sinuano Noche: 11806
- Caribeña Noche: 51605
- Pick 4 Noche: 2689
- Pick 3 Noche: 936
- Motilon Noche: 82478
- Dorado Noche: 02884
- Chontico Noche: 94459
- Pijao de Oro: 52662
- Fantástica Noche: 35727
- Culona Noche: 4280
- Cafeterito Noche: 58189
- Paisita Noche: 1169
- Motilón Tarde: 92193
- Astro Sol: 5498 – Acuario
- Antioqueñita 2: 72490
- Dorado Tarde: 97704
- Caribeña Día: 83684
- Sinuano Día: 17396
- Culona Día: 2945
- Pick 3 Día: 936
- Pick 4 Día: 2689
- Saman: 0830
- Fantástica Día: 9966
- Paisita Día: 11573
- Chontico Día: 56326
- Cafeterito Tarde: 23976
- Dorado Mañana: 7496
- Antioqueñita 1: 08893