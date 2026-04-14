El cierre intenso del América en Liga MX y Concachampions ¿se pondrá en duda la continuidad de Jardine?

En poco más de una semana, las Águilas podrían estar renovando sus ilusiones a nivel nacional e internacional; o podrían comenzar a definir la próxima temporada, sin el brasileño en el timón

América entra en la recta final del Clausura 2026 con un panorama que exige resultados inmediatos. El equipo dirigido por André Jardine no solo pelea por asegurar su lugar en la fase final del torneo local, sino que también se juega su continuidad en la Concacaf Champions Cup 2026, donde enfrenta a Nashville SC en la vuelta de los cuartos de final.

El empate sin goles en el partido de ida dejó abierta la eliminatoria, pero también obliga al conjunto azulcrema a buscar la victoria en el Estadio Azteca. Cualquier empate con goles favorecería al club de la MLS, por lo que el margen de error es mínimo en un duelo que puede marcar el rumbo del semestre.

Por su parte, en la Liga MX, el cierre tampoco ofrece tregua. América ocupa la séptima posición con 19 puntos tras 14 jornadas; y aunque se encuentra dentro de la zona de clasificación, varios equipos se mantienen cerca. Guadalajara lidera con 31 unidades, seguido por Cruz Azul y Pachuca con 28, lo que refleja la distancia que el equipo capitalino debe recortar si aspira a llegar con buenos argumentos a la ‘Fiesta Grande’.

América se juega la vida ante Nashville en el Azteca | Reuters

El calendario presenta compromisos directos que pueden modificar su posición. En la jornada 15, América enfrentará a Toluca en el Coloso de Santa Úrsula, equipo que suma 27 puntos y pelea en la parte alta; mientras que en las últimas fechas visitará a León en la jornada 16 y cerrará la fase regular ante Atlas. Ambas escuadras también tienen 19 unidades, y no se guardarán nada en la pelea por hacerse de un lugar en la Liguilla.

El regreso al Estadio Azteca añade otro elemento al contexto. El equipo ya disputó un partido en el inmueble ante Cruz Azul, donde no logró pasar del empate, por lo que ahora buscará responder ante su afición con un resultado que le permita avanzar a semifinales de la Concachampions. Sin duda, una victoria que le permita mantener el sueño del título de la región, en su renovada casa y ante su gente, terminaría por levantar los ánimos en Coapa.

Calendario del América en el mes de abril

América vs Nashville SC | Vuelta cuartos de final Concachampions | 14 de abril | 21:30 horas

América vs Toluca | Jornada 15 Clausura 2025 | 18 de abril | 21:00 horas

León vs América | Jornada 16 Clausura 2025 | 21 de abril | 21:06 horas

América vs Atlas | Jornada 17 Clausura 2025 | 25 de abril | 21:00 horas

Finalmente, ante el panorama complejo que se le ha presentado a los emplumados, la continuidad de André Jardine comienza a estar en discusión ante este panorama. El equipo fue protagonista en torneos anteriores, pero el presente (etapa en la que has perdido finales y partidos clave ante acérrimos rivales) lo coloca en una situación donde los resultados inmediatos serán determinantes. La combinación entre el cierre del torneo local y la serie internacional podría definir su futuro en el banquillo.

América encara así una etapa donde cada partido tiene impacto directo en sus objetivos. El margen se reduce y el equipo necesita responder tanto en la Liga MX como en la Concachampions para evitar un cierre que deje fuera sus aspiraciones y ponga en duda el proyecto actual.

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