Neymar aclara polémica con Robinho Jr. y ambos sellan reconciliación

Neymar y Robinho Jr. aclararon el altercado ocurrido durante un entrenamiento del Santos

Neymar acepta que se equivocó y se disculpa | Reuters

La tensión que rodeó a Neymar y Robinho Jr en Santos parece haber quedado atrás. Después de varios días de versiones sobre un enfrentamiento ocurrido durante un entrenamiento, ambos futbolistas hablaron públicamente y aseguraron que el problema quedó resuelto dentro del vestidor.

El incidente ocurrió el pasado domingo en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé, durante una práctica en la que participaron jugadores que no tuvieron actividad en el encuentro de liga ante Palmeiras. De acuerdo con distintos reportes en Brasil, la situación comenzó tras una acción en la que Robinho Jr superó a Neymar en un ejercicio individual.

Según la información difundida, Neymar reaccionó molesto y le pidió al joven futbolista que disminuyera la intensidad de la jugada. Instantes después, el delantero realizó una barrida que provocó una discusión entre ambos jugadores, situación que obligó a compañeros y miembros del cuerpo técnico a intervenir para separarlos.

En un primer momento trascendió que el problema había sido solucionado rápidamente y que Neymar incluso había ofrecido disculpas. Sin embargo, el tema tomó mayor dimensión luego de que Santos iniciara una investigación interna y de que Robinho Jr señalara que recibió insultos y una agresión durante el altercado.

La celebración de Neymar con CACHETADA Y EMPUJÓN a Robinho Júnior… 😅🇧🇷 pic.twitter.com/w6DoDTV0zt https://t.co/KceK7LMdJr — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 6, 2026

La situación volvió a tomar relevancia el martes por la noche, luego del empate 1-1 entre Santos y Recoleta FC en la Conmebol Sudamericana. Tras el encuentro, Neymar habló con ESPN Brasil y reconoció que su comportamiento fue incorrecto.

“Me pasé de la raya, sí, lo sé. Ya me había disculpado, pensé que en ese momento todo había quedado resuelto entre nosotros”, declaró el delantero brasileño. Neymar también restó dramatismo a lo sucedido y aseguró que este tipo de situaciones son comunes dentro del fútbol. “Cualquiera que juegue al fútbol sabe que estas cosas pasan… Puñetazos, bofetadas, de todo. El fútbol es así… Pero esto debería haberse resuelto aquí dentro”, agregó.

La reconciliación también quedó reflejada en el terreno de juego. Después de marcar durante el partido ante Recoleta FC, Neymar se acercó a Robinho Jr para abrazarlo durante el festejo, gesto con el que ambos dejaron atrás la polémica que rodeó al club durante los últimos días.

Por su parte, Robinho Jr confirmó que aceptó las disculpas de Neymar y lamentó que el tema saliera del entorno interno del equipo. “Claro que estaba molesto, ha sido mi ídolo desde niño. Pero se disculpó y reconoció su error. Lo acepté. Ahora todo está bien”, comentó el joven futbolista. “No debería haberse hecho público, provocó un revuelo mediático innecesario, lo cual fue malo para ambos”, concluyó.

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