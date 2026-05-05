Resultado MiLoto hoy, 4 de mayo de 2026: ¡Cae el premio mayor en el Atlántico!

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, este lunes 4 de mayo de 2026.

MiLoto tiene un nuevo sorteo en Colombia | MiLoto.

El sorteo de MiLoto dejó una sonrisa de oreja a oreja. Uno de los participantes, en el departamento del Atlántico, logró cambiar su suerte a través del reciente juego de MiLoto en el sorteo del 4 de mayo. Su combinación, adquirida a través de la plataforma digital y manualmente, dio en el clavo y por eso se lleva a la bolsa $160 millones de pesos.

Este sorteo, con el 0530, dejó un total de 10.155 ganadores a lo largo del país y se entregaron más de $235 millones de pesos en premios. Sin duda, el número ganador incentiva a que los participantes también aspiren a obtener sus números en la plataforma web.

Resultado de MiLoto este lunes, 4 de mayo de 2026

Números ganadores: 05 – 10 – 20 – 25 – 27

05 – 10 – 20 – 25 – 27 Nuevo acumulado: $120 millones de pesos.

Resultado de MiLoto el 5 de mayo

MiLoto: ¿cómo jugar?

Para participar en el mencionado juego, usted puede adquirirlo en cualquier punto de venta autorizado de Baloto. Se encuentra en almacenes de cadena, farmacias, tiendas de barrio o incluso puntos de trámites. También recuerde que está la posibilidad de jugarlo por internet con el registro del sitio web oficial, y cada línea de juego se compone por un pronóstico de cinco números entre 1 y 39. La persona que logre acertar todos los números se lleva el premio mayor acumulado.

¿Qué hacer si se gana el premio de MiLoto?

Existe un monto máximo que puede ser cobrado en cualquier punto de venta autorizado. No obstante, para el ganador del premio mayor, la persona debe acudir a una oficina especializada de las que están repartidas en cada región de Colombia. Todo el procedimiento se especifica en el reverso de su tiquete o a través del sitio web.

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