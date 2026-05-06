Caos en el proceso Mundialista: selección mexicana se contradice con los convocados de Liga MX

Toluca podrá contar con la presencia de Alexis Vega y Jesús Gallardo para la Concachampions pese a que seleccionados reportan el 6 de mayo con el Tri

El proceso de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026 continúa generando polémica. A tan solo un día de que inicie la concentración con los jugadores convocados de la Liga MX, el Toluca podrá contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo para el partido de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup, en una decisión que rompe con el acuerdo previamente establecido entre clubes y selección.

Ambos futbolistas habían sido convocados por el técnico Javier Aguirre para formar parte de una concentración de cinco semanas. Tras la conclusión de la jornada 17 del Clausura 2026, ya no se encontraban bajo la disciplina de Toluca, aunque contaban con autorización para disputar el partido de ida de las semifinales del torneo continental.

De acuerdo con lo estipulado originalmente, una vez cumplido ese compromiso, los jugadores debían tomar un breve periodo de descanso y posteriormente reportar el 6 de mayo con la selección nacional en el Centro de Alto Rendimiento. Sin embargo, esta planificación cambió luego de que recibieran el permiso para participar también en el encuentro de vuelta programado para el miércoles.

Un acuerdo que se rompe

La situación ha reavivado el debate en torno a la coordinación entre la selección mexicana y los clubes de la Liga MX. El acuerdo inicial, anunciado el 17 de febrero por Duilio Davino e Ivar Sisniega, establecía con claridad los tiempos de disponibilidad de los jugadores convocados.

“El próximo 6 de mayo iniciará la concentración en el CAR, marcando el comienzo de la etapa definitiva de preparación. En cuanto a la actividad de los futbolistas en clubes: en la Liga MX, los seleccionados podrán participar hasta la jornada 17 del torneo Clausura 2026. La Fase Final (Liguilla) se disputará sin jugadores convocados. En tanto, en la Copa de Campeones de la Concacaf, los futbolistas estarán disponibles hasta los partidos de ida de semifinal”, señalaba el comunicado oficial.

Este mismo lineamiento fue respaldado semanas después por el propio Javier Aguirre, quien en conferencia de prensa el 26 de marzo reiteró que existía un consenso total entre los clubes y la selección para priorizar la concentración nacional por encima de otros compromisos.

Comunicado selección mexicana | FMF

“La prioridad es esa concentración, por encima de las semifinales de la Concachampions. Nosotros nos concentramos el 6 de mayo, hay Concachampions el 5 y el 7; jugarán el 5 y vendrán conmigo el 6, el 7 ya no lo jugarán. Está aprobado por todo mundo”, afirmó el técnico, dejando claro que el acuerdo contaba con el respaldo de los dueños del fútbol mexicano.

No obstante, la reciente autorización para que Vega y Gallardo disputen el partido de vuelta ha generado cuestionamientos sobre la firmeza de dicho acuerdo y sobre la forma en que se están tomando decisiones en un momento clave del proceso rumbo al Mundial de 2026. Además, el caso de Toluca podría generar más conflicto dentro de la Liga MX, en especial en equipos que cuentan con mayor convocados y que se encuentran disputando la Liguilla, como es el caso de Chivas, Pumas y América, quienes podrían apelar al mismo permiso para contar con sus jugadores.

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