El Toluca enciende la polémica: Chivas exige regreso inmediato de sus seleccionados

Amaury Vergara se pronunció en sus redes y dejó en claro su postura: “El acuerdo es válido solamente cuando todas las partes lo respetan”

La concentración de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026 abrió un nuevo frente de discusión dentro de la Liga MX, luego de que Toluca recibiera autorización para contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo en el partido de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup ante LAFC este miércoles. La decisión provocó la reacción de Amaury Vergara, presidente de Chivas, quien fijó postura a través de redes sociales.

“El acuerdo es válido solamente cuando todas las partes lo respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, escribió tajante el dirigente rojiblanco en su cuenta oficial de ‘X’ (antes Twitter), mensaje que apareció horas después de conocerse la permanencia de los seleccionados de Toluca con su club.

Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club. — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) May 6, 2026

La situación gira en torno al acuerdo anunciado desde febrero entre la Federación Mexicana de Fútbol, la selección nacional y los clubes de la Liga MX. Según lo establecido en ese momento, los futbolistas convocados por Javier Aguirre podrían disputar la jornada 17 del Clausura 2026 y únicamente los partidos de ida de semifinales en la Concacaf Champions Cup antes de integrarse al Centro de Alto Rendimiento.

Tanto Duilio Davino, director de selecciones nacionales, e Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) explicaron en su momento que la prioridad sería la preparación de la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo. Posteriormente, el propio Javier Aguirre reiteró en conferencia de prensa que existía consenso entre todos los clubes para respetar el calendario acordado y evitar modificaciones durante la concentración.

Sin embargo, el permiso otorgado a Alexis Vega y Jesús Gallardo para disputar también la vuelta de semifinales cambió el panorama. La decisión abrió cuestionamientos sobre la aplicación del acuerdo y sobre el criterio utilizado para permitir que algunos futbolistas permanezcan con sus equipos en plena preparación del combinado nacional.

Jugadores de Chivas elegidos para integrar la selección mexicana:

Raúl Rangel | Chivas

Luis Romo | Chivas

Brian Gutiérrez | Chivas

Roberto Alvarado | Chivas

Armando González | Chivas

El posicionamiento de Amaury Vergara también podría marcar el inicio de nuevas solicitudes dentro de la Liga MX. Clubes como Cruz Azul, América y Pumas todavía cuentan con jugadores convocados que participan en la fase final del torneo, por lo que el caso de Toluca podría generar presión para que otros equipos busquen condiciones similares en los próximos días.

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