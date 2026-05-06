Rating Colombia del 5 de mayo del 2026, según CNC: ‘Vecinos’ se luce en las noches

En Claro Sports Colombia puede consultar todos los detalles de lo sucedido este martes 5 de mayo del 2026.

Novela Vecinos Colombia / Canal Caracol.

Caracol Televisión ha venido generando estrategias para acaparar el rating nacional, una de estas es la repetición de telenovelas. Pues bien, ‘Vecinos’ ha sido una de esas que le ha generado réditos; la historia de amor entre el taxista Óscar Leal y la doctora Tatiana Gómez claramente es una de las preferidas por los colombianos. Esto se comprueba por su lugar en el escalafón diario.

Rating en Colombia del 5 de mayo de 2026, según CNC

Así registró el escalafón:

A Otro Nivel – Caracol TV – 10.18% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 8.68% Vecinos – Caracol TV – 5.87% La Casa de los Famosos – RCN TV – 5.17% Las de Siempre – RCN TV – 5.09% Espacio Político (Partido Liberal) – RCN TV – 5.02% Noticias Caracol de las 12:00 m. – 4.94% La Rosa de Guadalupe (parte 2) – RCN TV – 4.79% Espacio Político (Partido Liberal) – Canal Caracol – 4.63% Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 4.31%

Programación de fútbol para este miércoles, 6 de mayo de 2026

02:00 p.m. | Bayern Munich vs PSG | Champions League.

07:30 p.m. | Independiente Santa Fe vs Corinthians | Copa Libertadores.

09:00 p.m. | Deportes Tolima vs Nacional | Copa Libertadores.

09:00 p.m. | Alianza vs América de Cali | Copa Sudamericana.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

La medición del Centro Nacional de Consultorías (CNC), la cual es la más acertada, sigue el rastro de millones de decodificadores en todo el territorio nacional. Dicho conteo se hace a través de porcentajes bajo un modelo de preferencia, donde si un usuario cambia de programa, le da más valor al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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