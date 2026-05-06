Operación Champions League: el plan de Luis Díaz para conquistar Europa

El extremo colombiano Luis Díaz tiene una cita con el fútbol de élite para definir su pase a la final de la Champions League.

Luis Díaz en el Bayern Múnich | Foto por FRANCK FIFE / AFP

El día ha llegado, la espera terminó, Bayern Múnich y PSG definen al segundo finalista de la UEFA Champions League 2026. Después de haber protagonizado uno de los mejores partidos de la Liga de Campeones en el último tiempo, alemanes y franceses se juegan su pase a la gran final en el Allianz Arena.

Luis Díaz se ha consagrado como una de las piezas fundamentales de un tridente ofensivo que quiere marcar un antes y un después en el fútbol de élite. Tras la derrota ‘bávara’ por cinco goles cuatro en París, Múnich será el escenario que sea testigo de una de las llaves semifinales más apasionantes de la última década.

El juego de vuelta de la semifinal de la UEFA Champions League 2026 se llevará a cabo en el Allianz Arena a partir de las dos de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde la una de la tarde. Los dirigidos por Vincent Kompany deben ganar por diferencia de un gol para igualar la serie y por dos goles para quedarse con el tiquete a la final del certamen.

Luis Díaz, un pilar del Bayern Múnich

A sus 29 años, Luis Díaz ha dado un gran salto en su carrera. Cuando todos pensaban que el movimiento del Liverpool de Inglaterra al Bayern Múnich de Alemania podía ser un “retroceso” en su camino, ‘Lucho’ apareció en su máximo esplendor para quitar cualquier duda.

47 partidos ha jugado el extremo colombiano con la camiseta del gigante alemán. Juegos suficiente para que ya se haya registrado con 26 goles y 17 asistencias. Es decir, Luis Díaz ha estado involucrado en 43 goles en 47 partidos disputados. Una marca que ya lo ha puesto en el top de los mejores atacantes del fútbol mundial en la actualidad.

Ahora bien, no solamente se ha destacado en los torneos locales, donde de cierta manera, el equipo rojo de Múnich es amo, dueño y señor. También se ha hecho presente en los partidos más importantes de la Champions League. Luis Díaz le ha anotado al Brujas de Bélgica, París Saint Germain por duplicado, Atalanta de Italia y Real Madrid de España también por partida doble.

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