Resultado MiLoto hoy, 7 de abril de 2026: estos son los números ganadores

Después de haber entregado una alta suma de dinero, el MiLoto se volvió a sortear este martes. Consulte los números ganadores.

Resultados MiLoto / Foto: MiLoto.

En Claro Sports Colombia le ponemos la lupa a todo lo relacionado con los chances y las loterías. Por tal motivo les traemos los detalles de lo que fueron los números ganadores del MiLoto, de este martes 7 de abril del 2026. Toda la información en un solo lugar.

Resultado de MiLoto este martes, 7 de abril de 2026

Números ganadores : 04 – 12 – 13 – 19 – 33.

: 04 – 12 – 13 – 19 – 33. Nuevo acumulado: $ 160 millones de pesos.

Así se juega MiLoto

La dinámica es muy sencilla para participar. Usted podrá escoger números entre el 1 y 39, donde tendrá la oportunidad de llevarse el premio mayor de la popular lotería. Tiene la opción de escogerlos, o en su defecto, el sistema le arrojará el cartón de manera automática.

Procedimiento para cobrar los premios

Todo depende del monto a reclamar. El ganador absoluto es el que le atinará a los cinco números, pero la compañía es la que define los límites para reclamar en un punto de venta autorizado. De lo contrario, le tocará ir a una oficina especializada para garantizar la seguridad en la entrega del premio. Esos topes se podrán ver en el sitio web o en el reverso del tiquete.

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