Resultados de loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 7 de abril de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

En Claro Sports Colombia puede consultar todo lo relacionado con los sorteos de este martes 7 de abril del 2026.

Resultados. - Lotería de la Cruz Roja.
Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

En Claro Sports Colombia no le perdemos pisada a la actualidad colombiana, dentro de ella se encuentran los chances y las loterías, ya que millones de personas en el país están pendiente de sus resultados y números ganadores. Así quedaron los sorteos de este martes 7 de abril del 2026.

MiLoto

Miloto 04 12 13 19 33

Cruz Roja

Cruz Roja 9753 – Serie 128

Huila

Huila 2875 – Serie 016

Dorado
Mañana 6661 – La 5ta 6 – Tarde 6250 – La 5ta 3

Culona
Día 8516 – Noche 7476

Astro Sol
5376 – Signo Virgo

Astro Luna
7414 – Signo Libra

Pijao de Oro
9664 – La 5ta 1

Paisita
Día 2788 – La 5ta 2 – Noche 7565 – Mico

Chontico
Día 7369 – La 5ta 1 – Noche 0830 – La 5ta 2

Cafeterito
Tarde 3440 – La 5ta 9 – Noche 2134 – La 5ta 0

Sinuano
Día 5011- La 5ta 3 – Noche 4981 – La 5ta 3

Cash Three
Día 522 – Noche 375

Play Four
Día 8725 – Noche 6626

Samán
Día 8439

Caribeña
Día 5900 – La 5ta 0 – Noche 4687 – La 5ta 5

Motilón
Tarde 6192 – La 5ta 4 – Noche 4130 – La 5ta 8

Fantástica
Día 4172 – La 5ta 0 – Noche 6727 – La 5ta 9

Antioqueñita
Día 5120 – La 5ta 7 – Tarde 8457 – La 5ta 5

Win 4
0699

Evening
3756

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