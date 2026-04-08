Resultados de loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 7 de abril de 2026
En Claro Sports Colombia puede consultar todo lo relacionado con los sorteos de este martes 7 de abril del 2026.
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En Claro Sports Colombia no le perdemos pisada a la actualidad colombiana, dentro de ella se encuentran los chances y las loterías, ya que millones de personas en el país están pendiente de sus resultados y números ganadores. Así quedaron los sorteos de este martes 7 de abril del 2026.
MiLoto
Miloto 04 12 13 19 33
Cruz Roja
Cruz Roja 9753 – Serie 128
Huila
Huila 2875 – Serie 016
Dorado
Mañana 6661 – La 5ta 6 – Tarde 6250 – La 5ta 3
Culona
Día 8516 – Noche 7476
Astro Sol
5376 – Signo Virgo
Astro Luna
7414 – Signo Libra
Pijao de Oro
9664 – La 5ta 1
Paisita
Día 2788 – La 5ta 2 – Noche 7565 – Mico
Chontico
Día 7369 – La 5ta 1 – Noche 0830 – La 5ta 2
Cafeterito
Tarde 3440 – La 5ta 9 – Noche 2134 – La 5ta 0
Sinuano
Día 5011- La 5ta 3 – Noche 4981 – La 5ta 3
Cash Three
Día 522 – Noche 375
Play Four
Día 8725 – Noche 6626
Samán
Día 8439
Caribeña
Día 5900 – La 5ta 0 – Noche 4687 – La 5ta 5
Motilón
Tarde 6192 – La 5ta 4 – Noche 4130 – La 5ta 8
Fantástica
Día 4172 – La 5ta 0 – Noche 6727 – La 5ta 9
Antioqueñita
Día 5120 – La 5ta 7 – Tarde 8457 – La 5ta 5
Win 4
0699
Evening
3756