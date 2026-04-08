Junior y su inversión: la actualidad de sus fichajes para la Copa Libertadores

Luis Fernando Muriel, Jean Pestaña, Juan David Ríos y Jannenson Sarmiento, fueron la apuesta del Junior para ‘La Novia de América’.

Once titular del Junior | Vizzor

Junior de Barranquilla tendrá que “bailar con la más fea” en su debut por Copa Libertadores de América 2026. Los colombianos recibirán en el Estadio Jaime Morón de Cartagena a nada más y nada menos que Palmeiras de Brasil. El miércoles 8 de abril a partir de las 7:30 de la noche, será el horario del enfrentamiento continental.

Con miras a ‘La Novia de América’ Junior es, sino el mejor, el uno de los equipos con mejor nómina del Fútbol Profesional Colombiano. Al equipo que fue campeón de Liga BetPlay Dimayor 2025-II, los ‘tiburones’ le sumaron a Luis Fernando Muriel, Jannenson Sarmiento, Juan David Ríos, Kevin Pérez y Cristian Barrios.

Jean Pestaña, el único refuerzo defensivo del Junior

Con 28 años y una muy buena imagen dentro de los defensas centrales del Fútbol Profesional Colombiano, Jean Pestaña fue el elegido por el Junior para darle un salto de calidad a su defensa. Ahora bien, debido a varios problemas físicos, el zaguero central no ha podido tener la constancia y regularidad deseada, pero su talento es innegable.

Jean Pestaña apenas acumula nueve partidos jugados con la camiseta del Junior de Barranquilla. Así mismo, ya se ha reportado con una anotación. Un defensa central que no solo cuenta con el ímpetu y actitud deseada por el juniorismo, sino también con un buen pie para dar el primer pase.

Juan David Ríos, la apuesta para hacer olvidar a Didier Moreno

Un reto muy difícil fue el que tuvo que asumir el ex Deportivo Pereira, Juan David Ríos. Pese a que durante varias temporadas ha sido considerado uno de los mejores volantes centrales del rentando colombiano. El aporte del ahora jugador del Deportivo Independiente Medellín, Didier Moreno, era de suma importancia tanto dentro como fuera del terreno de juego.

A diferencia de otros fichajes, Ríos si ha contado con una regularidad bastante considerable. 15 partidos ha disputado en lo que va del 2026 y poco a poco se va haciendo con el rol de jefe del mediocampo del conjunto barranquillero. Aún no ha colmado las expectativas, pero es un futbolista que nunca ha dejado duda de su talento.

Tres fichajes para cumplir el rol de José Enamorado en el Junior

Una de las bajas más importantes de este Junior fue la salida de José Enamorado al Gremio de Brasil. El extremo derecho era, sin duda alguna, el jugador más desequilibrante del equipo dirigido por Alfredo Arias y eso el club lo ha sentido. Cristian Barrios llegó como el jugador con las características más similares para hacerse con esa posición. Sin embargo, aunque sus número no son malos, aún no termina de convencer. En 15 partidos ha anotado cuatro goles.

Jannenson Sarmiento fue un fichaje que ya se venía esperando un par de temporadas atrás. La gran figura del Unión Magdalena tanto en la Primera como Segunda División del Fútbol Profesional Colombiano, ha entrado al Junior poco a poco. En 12 partidos se ha reportado con una anotación.

Por último, pero no menos importante, Luis Fernando Muriel fue la contratación que se llevo todos los reflectores. El delantero colombiano que supo brillar en el viejo continente con el Atalanta de Italia y fue considera el mejor suplente del mundo en su época, volvió a Colombia para vestir la número 10 del Junior. El atacante, más allá de que aún no se ve en la plenitud física que se quisiera, tiene uno número más que interesantes. En 16 partidos, Muriel ha anotado siete goles y otorgado una asistencia.

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