Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 6 de abril de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de Baloto y Revancha, este lunes 6 de abril de 2026.

¿Cómo jugó Baloto anoche, 6 de abril de 2026? | X @Baloto_Colombia

El popular juego de azar, Baloto y Revancha, dejan con la boca abierta a miles de participantes que sueñan con el premio acumulado. Ese monto sigue esquivo por ahora, hecho por el cual sigue creciendo la cifra a ganar. A través de Claro Sports, consulte cuáles fueron los últimos resultados de este lunes 6 de abril.

Resultados de Baloto hoy, 6 de abril

Números ganadores: 09 – 11 – 15 – 16 – 29 – 05

09 – 11 – 15 – 16 – 29 – Nuevo acumulado: $31.200 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 6 de abril

Números ganadores: 14 – 21 – 25 – 29 – 41 – 09

14 – 21 – 25 – 29 – 41 – Nuevo acumulado: $20.100 millones de pesos.

Resultados de Baloto el 6 de abril

¿Cuál es la metodología de Baloto y Revancha?

Ambos juegos, tanto Baloto como Revancha, tienen como meta designar cinco números entre 1 y 45, además de una balota especial entre 1 y 16. Para participar en Revancha, usted dentro de sus posibilidades podrá participar en un sorteo extra a cambio de una pequeña suma de dinero adicional. Los premios dependen de la cantidad de aciertos o coincidencias.

Así se compra el tiquete de Baloto y Revancha

En casi todos lados hay puntos disponibles para que pueda adquirir su tiquete, sea en tiendas de barrios, oficinas de trámites, supermercados y hasta almacenes de cadena. Estas son reconocidas fácilmente con el logo de Baloto en la entrada. En su defecto, la otra vía es registrándose en el sitio web y participando en línea.

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