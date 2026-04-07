Olimpia vs Victoria en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Olimpia Victoria, Liga de Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

Olimpia y Victoria se enfrentan en un duelo importante por la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en un partido que puede ser determinante para ambos en la recta final del campeonato. Mientras el León busca mantenerse firme en los primeros puestos y recuperar contundencia, la Jaiba Brava llega urgida de puntos para seguir escapando de la zona baja. Aquí te contamos a qué hora juegan y dónde ver Olimpia vs Victoria en vivo.

Olimpia tiene 23 puntos y se ubica en el tercer lugar, producto de seis triunfos, cinco empates y tres derrotas. El equipo dirigido por Eduardo Espinel viene de igualar 0-0 ante Lobos UPNFM en su última presentación y así estiró a seis partidos su racha sin perder, aunque atraviesa un momento de irregularidad ya que le está costando sumar victorias. De hecho, en sus últimos diez partidos solo ganó en cuatro ocasiones, por lo que necesita reencontrarse con su mejor versión en el cierre del torneo.

Por su parte, Victoria suma 13 puntos y se ubica en el décimo puesto, con un registro de tres victorias, cuatro empates y seis derrotas. El conjunto dirigido por Hernán Medina vive una temporada complicada y continúa en la pelea por la permanencia, aunque en la última jornada logró un triunfo clave al vencer 3-2 a Lobos UPNFM, cortando una racha de cinco derrotas consecutivas. Con ese resultado, Victoria salió del último lugar de la tabla acumulada al llegar a 27 puntos, mientras que Choloma quedó en el fondo con 24 unidades.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Olimpia vs Victoria de la jornada 17 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Olimpia y Victoria está programado para el miércoles 8 de abril a las 19:30 horas y se disputará en el estadio Nacional. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Olimpia vs Victoria hoy

Olimpia no podrá contar con David Flores, expulsado en el duelo ante Lobos UPNFM, mientras que Victoria no cuenta con futbolistas suspendidos para este encuentro de la jornada 17 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Eduardo Espinel y Hernán Medina utilizarán lo mejor que tengan disponible para este nuevo duelo del campeonato.

Olimpia: Edrick Menjívar; Emanuel Hernández, Elison Rivas, Félix García, Edwin Lobo; José Pinto, José Raúl García, Agustín Mulet, Josman Figueroa, Anthony Ortiz; y Michaell Chirinos. DT: Eduardo Espinel.

Victoria: Esau Flores; Emerson Martínez, Ángel Barrios, José Sánchez, Antony Hernández; Avner Portillo, Allan Banegas, Rodolfo Espinal, Déster Mónico; Yaudel Lahera y Carlos Bernárdez. DT: Hernán Medina.

Antecedentes y últimos resultados del Olimpia vs Victoria en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Olimpia y Victoria:

15 de febrero de 2026 | Victoria 2-1 Olimpia | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 6 de diciembre de 2025 | Olimpia 3-0 Victoria | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 21 de septiembre de 2025 | Victoria 2-3 Olimpia | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de mayo de 2025 | Olimpia 2-1 Victoria | Semifinales Torneo Clausura 2025

| Semifinales Torneo Clausura 2025 14 de mayo de 2025 | Victoria 0-2 Olimpia | Semifinales Torneo Clausura 2025

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