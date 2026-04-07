Cae el acumulado de $650 millones de MiLoto en Cartagena

El afortunado ganador, en la capital del Bolívar, adquirió su cartón de manera automática en un punto de SuperGiros.

Imagen promocional de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

¡Enhorabuena! MiLoto confirmó que ya hay un octavo ganador en lo que va del año. Desde Cartagena lo celebra, pues se llevó el gran acumulado de $650 millones de pesos en el sorteo 0514 del juego de azar.

Su tiquete ganador fue adquirido, desde la vía automática, en un punto de venta físico del aliado SuperGiros en la capital bolivarense. Sin duda, se demuestra que MiLoto es el juego que más veces cae, siendo esta la cuarta vez en la historia que deja un ganador en dicha ciudad.

Y no solo se trata del premio mayor. Al menos se dieron 17.147 ganadores de $767 millones en premios. Eso sí, el nuevo millonario tendrá que comunicarse con la Fiduciaria de Occidente, así como seguir al pie de la letra los pasos y condiciones en el sitio web de MiLoto.

Resultados de MiLoto el 6 de abril

Números ganadores: 10 – 15 – 16 – 27 – 29

10 – 15 – 16 – 27 – 29 Nuevo acumulado: $120 millones de pesos.

MiLoto el 6 de abril

Así se juega MiLoto

Así como le sucedió al ganador en Cartagena, usted puede llevarse el monto soñado. Lo que debe hacer es muy simple. Podrá escoger cinco números, entre 1 y 39, donde tendrá la oportunidad de llevarse esa jugosa suma de dinero. O en su defecto, usted puede permitir que el cartón se le sea asignado de manera automática.

Procedimiento para cobrar los premios

Este factor depende mucho del dinero a cobrar. La compañía define límites para entregar el dinero en algún punto de venta autorizado, pero usualmente en que se lleve el premio mayor deberá hablar con Fiduciaria. Baloto, en su sitio web, estipula todos los pasos a seguir, además de estar claramente explicados en el reverso del tiquete.

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