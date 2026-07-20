Resultados de chances y loterías: números que cayeron y ganadores | 19 de julio de 2026

Publicado por Nelson Rivera

Todos los días en Claro Sports encontrarás la información correspondiente a los chances y las loterías de Colombia.

Chontico Noche Loterias
Chontico Noche Loterías / Chontico.

Mientras toda Colombia disfruta de un puente festivo más, en esta oportunidad en conmemoración al Día de la Independencia, este domingo 19 de julio se siguieron jugando los chances y las loterías con normalidad, por tal motivo en Claro Sports les traemos todos los resultados y los números ganadores.

Resultados de los chances y las loterías de este domingo, 19 de julio del 2026:

Dorado
Noche 4516 – La 5ta 4

Culona
Día 6752 – Noche 5646

Astro Luna
0721 – Signo Sagitario

Pijao de Oro
2367 – La 5ta 0

Paisita
Día 1754 – La 5ta 1 – Noche 6172 – Perro

Chontico
Día 0699 – La 5ta 8 – Noche 3206 – La 5ta 9

Sinuano
Día 9057 – La 5ta 7 – Noche 0727 – La 5ta 7

Cash Three
Día 985 – Noche 091

Play Four
Día 0969 – Noche 4944

Samán
Día 8786

Caribeña
Día 4667 – La 5ta 0 – Noche 9871 – La 5ta 1

Motilón
Tarde 3640 – La 5ta 5 – Noche 1498 – La 5ta 2

Fantástica
Noche 2332 – La 5ta 8

Antioqueñita
Día 9634 – La 5ta 0 – Tarde 8689 – La 5ta 9

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