Rating Colombia del 18 de julio de 2026, según CNC: Caracol vuelve a ser el ‘consentido’ en los hogares

Los colombianos volvieron a sintonizar, en su gran mayoría, la programación del Canal Caracol a lo largo del 18 de julio.

Set de Noticias Caracol | Captura de pantalla @noticiascaracol

Avanza el fin de semana, que tiene incluido el fin de semana del puente festivo del 20 de julio y los colombianos pasan tiempo en casa para descansar tras sus distintas rutinas. La televisión es una actividad que muchos de ellos acompañan en sus hogares y el 18 de julio varios de ellos prefirieron la programación del canal Caracol.

Rating en Colombia del 18 de julio de 2026, según CNC

Noticias Caracol PRM | Caracol TV | 10,8666 %. Noticias Caracol MD | Caracol TV | 7,9887 %. Sábados felices parte 1 | Caracol TV | 6,83 %. La Red | Caracol TV | 5,9889 %. Se dice de mí | Caracol TV | 5,9128 %. Sábados felices parte 2 | Caracol TV | 4,5313 %. Noticias RCN PRM | RCN | 3,6764 %. Caso Cerrado | RCN | 3,4295 %. Retrato hablado | RCN | 3,1996 %. Tour de Francia parte 2 | Caracol TV | 3,117 %.

Programación de fútbol de hoy, 18 de julio de 2026

2:00 p.m. | España vs Argentina | Mundial 2026.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

En efecto, hay varias compañías que se encargan de la medición de contenidos, pero ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta se encarga de estipular el rating a diario en la televisión colombiana.

Para publicar los resultados, primero se toman los datos de cientos de miles de decodificadores en territorio colombiano, los cuales son analizados en tiempo real. Con eso se saca la preferencia de los televidentes. La dinámica se encamina a definir el porcentaje de puntuación, recordando que si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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