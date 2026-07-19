Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 18 de julio de 2026

En Claro Sports le informamos sobre los resultados del 18 de julio, los cuales dejaron a varios ganadores.

Resultado de Baloto y Revancha. – @Baloto_Colombia.

Los sábados son un día importante para muchos colombianos porque se lleva a cabo el sorteo de Baloto, uno de los juegos de azar que más demanda tiene en el país. Es por eso que en Claro Sports le informamos sobre los resultados más recientes para que consulte si fue uno de los más de 60 mil ganadores.

Resultados del Baloto hoy, 18 de julio

Números ganadores: 08 – 17 – 19 – 24 – 26 – 09.

Resultados Baloto revancha hoy, 18 de julio

Números ganadores: 05 – 06 – 31 – 32 – 34 – 08.

¿Cómo funciona el Baloto?

Para jugar, debe tener en cuenta lo siguiente. Cada línea de juego se compone de cinco números base entre el 1 y 45, además de una súperbalota numerada entre 1 y 16. La finalidad radica en acertar la mayor cantidad de números, hasta que la persona que logre una coincidencia exacta se llevará el premio mayor acumulado. Si no llega a caer, va creciendo hasta que un participante pueda dar en el clavo.

Puntos de venta para comprar el Baloto

Hay muchísimos lugares autorizados para la venta de los tiquetes. Van desde comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio, identificados con el logotipo del juego. Además, la compañía organizadora ha habilitado una plataforma en el sitio web para que las personas se registren y hagan su pronóstico de forma digital.

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