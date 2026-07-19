Pico y placa regional en Bogotá para este lunes festivo, 20 de julio de 2026: horarios y restricciones

La fecha de la Independencia de Colombia coincidió para que fuera puente festivo, así que se aplica la restricción.

Bandera de Colombia. – Juan David Duque, Reuters.

Este lunes resultó en un festivo a modo de puente por coincidir con una fecha patria muy importante en Colombia. Se cumplen 216 años de la independencia del país y el feriado trae consigo la restricción del pico y placa regional. Los conductores deben tener claridad sobre cómo funciona esta medida, los turnos, las zonas donde aplica y los horarios en los que pueden circular.

¿Por qué hay pico y placa regional en Bogotá?

Esta medida es relativamente nueva y se adoptó hace cerca de dos años para evitar los grandes atascos en las vías de ingreso a Bogotá durante el último día de los puentes festivos. Es una práctica muy común que muchas personas salen de viaje para aprovechar los fines de semana con feriado, pero se venían presentando grandes dificultades para retornar. El pico y placa regional aplica para los vehículos particulares de matrícula amarilla, exceptuando motocicletas, motores eléctricos y otras excepciones. Se establecieron unos turnos en unas vías específicas, las cuales se detallan más adelante.

Horarios del pico y placa regional en Bogotá para este lunes festivo, 20 de julio de 2026

Gran parte del día se divide en dos franjas para los turnos de entrada a la capital, así que los conductores deben programar sus trayectos para no incurrir en una infracción:

De 12:00 p.m. a 4:00 p.m.: ingresan vehículos particulares con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

ingresan vehículos particulares con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8). De 4:00 p.m. a 8:00 p.m.: ingresan vehículos particulares con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

ingresan vehículos particulares con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9). Antes de las 12:00 p.m. y después de las 8:00 p.m.: pueden transitar todos los vehículos sin restricción.

Corredores de ingreso para el pico y placa regional

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente. Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.

desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.

desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte. Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.

desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente. Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.

desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.

desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur. Avenida Boyacá – vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.

desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte. Vía Suba – Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.

desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.

Sanciones por incumplir el pico y placa regional

El comparendo por no cumplir con esta normativa es de 15 salarios mínimos diarios legales vigente, que equivalen a $875.452 pesos colombianos. Sin embargo, no es la consecuencia más incómoda, pues las regulaciones indican que también se debe aplicar la inmovilización del vehículo, tema que termina generando gastos extra por concepto de servicio de grúa y el parqueadero en patios mientras se hacen los trámites para retirar el automotor.

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