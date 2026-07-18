Resultado MiLoto hoy, 17 de julio de 2026: estos son los números ganadores

Consulte la secuencia del sorteo del 17 de julio, el cual dejó a más de ocho mil ganadores, aunque no cayó el acumulado.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

El MiLoto es uno de los juegos de azar que más gusta en los colombianos, pues tiene una tendencia a caer de manera continua. Si bien el 17 de julio no cayó el acumulado, que sigue aumentando, sí hubo varias personas que lograron un premio al coger algunos de los números de la secuencia.

Resultado de MiLoto de este viernes, 17 de julio de 2026

Números ganadores: 08 – 22 – 25 – 26 – 33

08 – 22 – 25 – 26 – 33 Nuevo acumulado: $160 millones de pesos.

Así puede jugar al MiLoto

El atractivo de este juego de azar pasa por su dinamismo, lo cual explica por qué el premio principal se reparte de forma tan constante. La idea consiste en elegir cinco números dentro de un rango del 1 al 39, y la recompensa se distribuye proporcionalmente según la cantidad de aciertos obtenidos. Aquel jugador que logre adivinar la combinación completa se llevará el gran pozo acumulado, el cual sigue creciendo sorteo tras sorteo mientras nadie consiga descifrarlo.

Pasos para reclamar un premio del MiLoto

Lo más importante es que usted mantenga el boleto en buenas condiciones. Se debe tener en cuenta que hay un monto máximo de efectivo que puede reclamar en los puntos autorizados de venta. Si la cifra supera ese tope, debe dirigirse a una oficina principal de Baloto para reclamarlo. Para cualquier duda puede consultar la página web oficial del sitio.

Le puede interesar