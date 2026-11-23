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Chontico Noche Loterías / Chontico.

Nuevamente pasó un fin de semana en Colombia, sin embargo millones de personas estuvieron pendientes de todo lo sucedido con los chances y las loterías, ya que era una nueva oportunidad para quedarse con un jugoso premio. Por tal motivo en Claro Sports les traemos todo lo sucedido este domingo 22 de noviembre en este ámbito.

Resultados de chances y loterías: domingo 22 de noviembre del 2026

Antioqueñita día: 6686 – Serie: 5.

Chontico fest día: 3337 – Serie: 7.

Paisita fest día: 8141 – Serie: 1.

Culona fest día: 8188.

Sinuano fest día: 7670 – Serie: 5.

Caribeña fest día: 5727 – Serie: 2.

Motilón fest día: 4024 – Serie: 7.

Antioqueñita fest tarde: 1855 – Serie: 0.

Saman festivo: 2094.

Paisita fest noche: 4588.

Dorado fest noche: 5592 – Serie: 9.

Chontico fest noche: 5869 – Serie: 7.

Pijao festivo: 1980 – Serie: 2.

Culona fest noche: 2162.

Astro Luna: 9659 – Serie: Piscis.

Sinuano fest noche: 2887 – Serie: 0.

Caribeña fest noche: 7341 – Serie: 0.

Fantástica festiva: 9720 – Serie: 0.

Motilón fest noche: 0983 – Serie: 6.

Cafeterito fest noche: 7497 – Serie 0.

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