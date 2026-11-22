Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 21 de noviembre de 2026
En Claro Sports se pueden informar sobre todos los números ganadores para las loterías y chances colombianas del sábado 21 de noviembre.
Penúltimo fin de semana del mes de noviembre y los juegos de azar no dan tregua alguna. Las loterías y chances se tomaron un nuevo día para sortear y entregar sus premios mayores respectivamente. Los colombianos despiertan en vilo para saber si son o no uno de los felices ganadores. En Claro Sports les contamos todos los detalles de los sorteos del sábado 21 de noviembre.
Lotería de Boyacá
- Sorteo: 4650
- Premio mayor: $15.000 millones de pesos.
- Número: 4914
- Serie: 054
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Lotería de Cauca
- Sorteo: 2638
- Premio mayor: $8.000 millones de pesos.
- Número: 2151
- Serie: 020
Resultado de chances hoy, 21 de noviembre
- Dorado: Mañana 6822 – La 5ta 7 – Tarde 6844 – La 5ta 5 – Noche 5127 – La 5ta 6
- Culona: Día 5264 – Noche 0350
- Astro Sol: 7846 – Signo Virgo
- Astro Luna: 7745 – Signo Piscis
- Paisita: Día 1854 – La 5ta 4 – Noche 9152 – Mico
- Paisita 3: 5399 – La 5ta 2
- Chontico: Día 9726 – La 5ta 3 – Noche 2838 – La 5ta 6
- Cafeterito: Tarde 1686 – La 5ta 6 – Noche 5209 – La 5ta 8
- Sinuano: Día 5576 – La 5ta 9 – Noche 6618 – La 5ta 5
- Cash Three: Día 583 – Noche 875
- Play Four: Día 6936 – Noche 5514
- Samán: Día 7549
- Caribeña: Día 3324 – La 5ta 1 – Noche 9192 – La 5ta 9
- Motilón: Tarde 5114 – La 5ta 1 – Noche 7149 – La 5ta 7
- Fantástica: Día 7178 – La 5ta 4 – Noche 0860 – La 5ta 6
- Antioqueñita: Día 3626 – La 5ta 1 – Tarde 3574 – La 5ta 1
- Evening: 5617
- Win 4: 4626