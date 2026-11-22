En Claro Sports se pueden informar sobre todos los números ganadores para las loterías y chances colombianas del sábado 21 de noviembre.

Resultado de loterías y chances en Colombia para el 21 de noviembre de 2026.

Penúltimo fin de semana del mes de noviembre y los juegos de azar no dan tregua alguna. Las loterías y chances se tomaron un nuevo día para sortear y entregar sus premios mayores respectivamente. Los colombianos despiertan en vilo para saber si son o no uno de los felices ganadores. En Claro Sports les contamos todos los detalles de los sorteos del sábado 21 de noviembre.

Lotería de Boyacá

Sorteo: 4650

4650 Premio mayor: $15.000 millones de pesos.

$15.000 millones de pesos. Número: 4914

4914 Serie: 054

Lotería de Cauca

Sorteo: 2638

2638 Premio mayor: $8.000 millones de pesos.

$8.000 millones de pesos. Número: 2151

2151 Serie: 020

Resultado de chances hoy, 21 de noviembre

Dorado: Mañana 6822 – La 5ta 7 – Tarde 6844 – La 5ta 5 – Noche 5127 – La 5ta 6

Mañana 6822 – La 5ta 7 – Tarde 6844 – La 5ta 5 – Noche 5127 – La 5ta 6 Culona: Día 5264 – Noche 0350

Día 5264 – Noche 0350 Astro Sol: 7846 – Signo Virgo

7846 – Signo Virgo Astro Luna: 7745 – Signo Piscis

7745 – Signo Piscis Paisita: Día 1854 – La 5ta 4 – Noche 9152 – Mico

Día 1854 – La 5ta 4 – Noche 9152 – Mico Paisita 3: 5399 – La 5ta 2

5399 – La 5ta 2 Chontico : Día 9726 – La 5ta 3 – Noche 2838 – La 5ta 6

: Día 9726 – La 5ta 3 – Noche 2838 – La 5ta 6 Cafeterito: Tarde 1686 – La 5ta 6 – Noche 5209 – La 5ta 8

Tarde 1686 – La 5ta 6 – Noche 5209 – La 5ta 8 Sinuano: Día 5576 – La 5ta 9 – Noche 6618 – La 5ta 5

Día 5576 – La 5ta 9 – Noche 6618 – La 5ta 5 Cash Three: Día 583 – Noche 875

Día 583 – Noche 875 Play Four: Día 6936 – Noche 5514

Día 6936 – Noche 5514 Samán: Día 7549

Día 7549 Caribeña: Día 3324 – La 5ta 1 – Noche 9192 – La 5ta 9

Día 3324 – La 5ta 1 – Noche 9192 – La 5ta 9 Motilón: Tarde 5114 – La 5ta 1 – Noche 7149 – La 5ta 7

Tarde 5114 – La 5ta 1 – Noche 7149 – La 5ta 7 Fantástica: Día 7178 – La 5ta 4 – Noche 0860 – La 5ta 6

Día 7178 – La 5ta 4 – Noche 0860 – La 5ta 6 Antioqueñita: Día 3626 – La 5ta 1 – Tarde 3574 – La 5ta 1

Día 3626 – La 5ta 1 – Tarde 3574 – La 5ta 1 Evening: 5617

5617 Win 4: 4626

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