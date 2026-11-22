Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de Baloto y Revancha, efectuado este sábado 21 de noviembre.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como es habitual en todos los sábados, entró en furor el último sorteo de Baloto y Revancha, dos de los premios más jugosos en el país. Aunque no hubo ganador absoluto, muchas personas tuvieron ganancias importantes. A través de Claro Sports, consulte cómo quedaron los números ganadores del último sorteo.

Resultados del Baloto hoy, 21 de noviembre de 2026

Números ganadores: 05 – 10 – 37 – 39 – 40 – 04

05 – 10 – 37 – 39 – 40 – Nuevo acumulado: $22.000 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 21 de noviembre de 2026

Números ganadores: 14 – 25 – 26 – 37 – 38 – 03

14 – 25 – 26 – 37 – 38 – Nuevo acumulado: $2.600 millones de pesos.

Así puede jugar al Baloto y Revancha

Si usted desea participar por el gran premio acumulado, debe elegir cinco números del 1 al 45 y una súper balota del 1 al 16. Entre más dígitos de la combinación logre adivinar, mayor será el monto obtenido. Tras ganar esa cifra soñada de dinero, usted se asegura una enorme fortuna que aumenta si ocurre lo contrario. Existe una opción extra, a cambio de un mínimo valor adicional, en la que podrá activar Revancha. Allí permitirá jugar dos veces con el mismo boleto y duplicar las opciones de ganar.

Tiquete del Baloto: ¿Dónde se puede comprar?

Los jugadores habituales de Baloto y Revancha pueden adquirir sus boletos en miles de puntos autorizados a lo largo del país. Esas combinaciones están disponibles en oficinas de trámites o recaudo, droguerías, almacenes de cadena y tiendas de barrio identificadas con el logotipo oficial de la compañía. El sistema, por su parte, ofrece la opción de hacer su registro en la plataforma web oficial para hacer las apuestas digitalmente.

Te puede interesar: