Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 20 de noviembre de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este viernes 20 de noviembre.
La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como es costumbre cada viernes, se efectuaron los sorteos desde Medellín, Santander y Risaralda con nuevos multimillonarios. Tampoco hay que olvidar todos los chances que van jugando a diario y cambian la vida de miles de participantes. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados.
Lotería de Medellín
- Sorteo: 4862
- Premio mayor: $16.000 millones de pesos.
- Número: 6586
- Serie: 106
Lotería de Santander
- Sorteo: 5097
- Premio mayor: $6.500 millones de pesos.
- Número: 5649
- Serie: 199
- Despachado a: Bucaramanga.
MÁS INFORMACIÓN: ¡Vuelve y cae! Por segunda vez en la semana, MiLoto entrega su premio mayor
Lotería del Risaralda
- Sorteo: 2977
- Premio mayor: $2.333 millones de pesos.
- Número: 5781
- Serie: 040
Resultados de chances hoy
- Dorado Mañana: 5569 – 7
- Dorado Tarde: 5656 – 7
- Dorado Noche: 6954 – 8
- Culona Día: 0647
- Culona Noche: 1587
- Astro Sol: 8495 – Escorpión.
- Astro Luna: 3684 – Escorpión.
- Pijao de Oro: 9812 – 1
- Paisita Día: 2291 – 8
- Paisita Noche: 3955 – Caballo.
- Chontico Día: 4475 – 6
- Chontico Noche: 6373 – 7
- Cafeterito Tarde: 1206 – 5
- Sinuano Día: 4435 – 0
- Sinuano Noche: 5363 – 6
- Cash Three Día: 279
- Cash Three Noche: 641
- Play Four Día: 0146
- Play Four Noche: 6527
- Samán Día: 9799
- Caribeña Día: 8473 – 0
- Caribeña Noche: 1687 – 2
- Motilón Tarde: 7612 – 4
- Motilón Noche: 4054 – 6
- Fantástica Día: 3141 – 4
- Fantástica Noche: 1132 – 6
- Antioqueñita Día: 2209 – 8
- Antioqueñita Tarde: 8468 – 6
- Evening: 9154
- Win 4: 7436