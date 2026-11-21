Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este viernes 20 de noviembre.

Lotería de Medellín | Foto: Facebook oficial Lotería de Medellín

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como es costumbre cada viernes, se efectuaron los sorteos desde Medellín, Santander y Risaralda con nuevos multimillonarios. Tampoco hay que olvidar todos los chances que van jugando a diario y cambian la vida de miles de participantes. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados.

Lotería de Medellín

Sorteo: 4862

4862 Premio mayor: $16.000 millones de pesos.

$16.000 millones de pesos. Número: 6586

6586 Serie: 106

Lotería de Santander

Sorteo: 5097

5097 Premio mayor: $6.500 millones de pesos.

$6.500 millones de pesos. Número: 5649

5649 Serie: 199

199 Despachado a: Bucaramanga.

Lotería de Santander el 20 de noviembre

Lotería del Risaralda

Sorteo: 2977

2977 Premio mayor: $2.333 millones de pesos.

$2.333 millones de pesos. Número: 5781

5781 Serie: 040

Lotería de Risaralda el 20 de noviembre

Resultados de chances hoy

Dorado Mañana: 5569 – 7

5569 – 7 Dorado Tarde: 5656 – 7

5656 – 7 Dorado Noche: 6954 – 8

6954 – 8 Culona Día: 0647

0647 Culona Noche: 1587

1587 Astro Sol: 8495 – Escorpión.

8495 – Escorpión. Astro Luna: 3684 – Escorpión.

3684 – Escorpión. Pijao de Oro: 9812 – 1

9812 – 1 Paisita Día: 2291 – 8

2291 – 8 Paisita Noche: 3955 – Caballo.

3955 – Caballo. Chontico Día: 4475 – 6

4475 – 6 Chontico Noche: 6373 – 7

6373 – 7 Cafeterito Tarde: 1206 – 5

1206 – 5 Sinuano Día: 4435 – 0

4435 – 0 Sinuano Noche: 5363 – 6

5363 – 6 Cash Three Día: 279

279 Cash Three Noche: 641

641 Play Four Día: 0146

0146 Play Four Noche: 6527

6527 Samán Día: 9799

9799 Caribeña Día: 8473 – 0

8473 – 0 Caribeña Noche: 1687 – 2

1687 – 2 Motilón Tarde: 7612 – 4

7612 – 4 Motilón Noche: 4054 – 6

4054 – 6 Fantástica Día: 3141 – 4

3141 – 4 Fantástica Noche: 1132 – 6

1132 – 6 Antioqueñita Día: 2209 – 8

2209 – 8 Antioqueñita Tarde: 8468 – 6

8468 – 6 Evening: 9154

9154 Win 4: 7436

Te puede interesar: