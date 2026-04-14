Resultados de loterías Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 13 de abril de 2026
En Claro Sports Colombia nos ponemos la '10' con todo lo relacionado con los sorteos de este lunes.
En Claro Sports Colombia encuentra toda la información correspondiente a los chances y las loterías de este lunes 13 de abril del 2026. Revise sus tiquetes y en caso tal de ser un feliz ganador puede dirigirse a la casa chancera a reclamar su jugoso premio.
Baloto
Baloto 11 26 12 21 04 – Superbalota 06
Revancha
Baloto Revancha 19 17 42 38 21 – Superbalota 05
MiLoto
Lotería Cundinamarca
Cundinamarca 1409 – Serie 025
Lotería Tolima
Tolima 8142 – Serie 43
Dorado
Mañana 0327 – La 5ta 5 – Tarde 2555 – La 5ta 9
Culona
Día 9035 – Noche 6083
Astro Sol
3278 – Signo Tauro
Astro Luna
1705 – Signo Escorpio
Pijao de Oro
5924 – La 5ta 5
Paisita
Día 2700 – La 5ta 2 – Noche 7364 – Delfín
Chontico
Día 0679 – La 5ta 0 – Noche 7368 – La 5ta 0
Cafeterito
Tarde 5866 – La 5ta 1 – Noche 8695 – La 5ta 1
Sinuano
Día 3673 – La 5ta 8 – Noche 6327 – La 5ta 1
Cash Three
Día 665 – Noche 070
Play Four
Día 9025 – Noche 7413
Samán
Día 6806
Caribeña
Día 5904 – La 5ta 4 – Noche 9717
Motilón
Tarde 7570 – La 5ta 7 – Noche 7229 – La 5ta 3
Fantástica
Día 9719 – La 5ta 7 – Noche 1721 – La 5ta 1
Antioqueñita
Día 4310 – La 5ta 1 – Tarde 6205 – La 5ta 0
Win 4
1595
Evening
1897.