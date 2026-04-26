Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 25 de abril de 2026

En Claro Sports se puede informar sobre los número ganadores de todas las loterías y chances colombianas para el 25 de abril.

Resultados de las loterías anoche en Colombia | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Se termina el último fin de semana del mes de abril y los juegos de azar no dan tregua. Las loterías y chances colombianas tuvieron un nuevo sorteo este 25 de abril y los colombianos despiertan con la incertidumbre de si la suerte les ha sonreído. En Claro Sports les traemos todos los detalles.

Lotería de Boyacá

Serie: 071

071 Número ganador: 9894

9894 Premio mayor: 15.000 millones

Lotería de Cauca

Serie: 090

090 Número ganador: 5572

5572 Premio mayor: 8.000 millones

Resultados de chances

Dorado: Mañana 7793 – La 5ta 0 – Tarde 8647 – La 5ta 4 – Noche 4205 – La 5ta 3

Mañana 7793 – La 5ta 0 – Tarde 8647 – La 5ta 4 – Noche 4205 – La 5ta 3 Culona: Día 9819 – Noche 1680

Día 9819 – Noche 1680 Astro Sol: 1585 – Signo Virgo

1585 – Signo Virgo Astro Luna: 5259 – Signo Escorpión

5259 – Signo Escorpión Pijao de Oro: 2735 – La 5ta 1

2735 – La 5ta 1 Paisita: Día 9989 – La 5ta 9 – Noche 8309 – León

Día 9989 – La 5ta 9 – Noche 8309 – León Paisita 3: 7019 – La 5ta 6

7019 – La 5ta 6 Chontico: Día 6322 – La 5ta 3 – Noche 9546 – La 5ta 5

Día 6322 – La 5ta 3 – Noche 9546 – La 5ta 5 Cafeterito: Tarde 6674 – La 5ta 3 – Noche 0473 – La 5ta 2

Tarde 6674 – La 5ta 3 – Noche 0473 – La 5ta 2 Sinuano: Día 8935 – La 5ta 9 – Noche 0874 – La 5ta 1

Día 8935 – La 5ta 9 – Noche 0874 – La 5ta 1 Cash Three: Día 006 – Noche 064

Día 006 – Noche 064 Play Four: Día 8000 – Noche 3545

Día 8000 – Noche 3545 Samán: Día 7661

Día 7661 Caribeña: Día 2378 – La 5ta 7 – Noche 8924 – La 5ta 5

Día 2378 – La 5ta 7 – Noche 8924 – La 5ta 5 Motilón: Tarde 4037 – La 5ta 7 – Noche 3646 – La 5ta 4

Tarde 4037 – La 5ta 7 – Noche 3646 – La 5ta 4 Fantástica: Día 3280 – La 5ta 6 – Noche 5601 – La 5ta 3

Día 3280 – La 5ta 6 – Noche 5601 – La 5ta 3 Antioqueñita: Día 8346 – La 5ta 2 – Tarde 5123 – La 5ta 4

Día 8346 – La 5ta 2 – Tarde 5123 – La 5ta 4 Win 4: 3825

3825 Evening: 2248

Pasos a seguir si gana un premio de una lotería

Lo primero que el ganador debe tener en cuenta es que debe guardar y preservar en perfecto estado el tiquete con el que jugó, pues es la prueba fundamental para reclamar su ganancia. Deberá consultar el reglamento para saber el procedimiento exacto a seguir, el cual suele estar en el reverso del tiquete o en el sitio web de la compañía organizadora.

La persona afortunada podrá notar que hay un monto máximo definido que puede ser reclamado en cualquier punto de venta en Colombia. Si la cantidad supera ese límite, es posible que deba reunir una documentación, comunicarse con una línea de atención al cliente o desplazarse a una oficina especializada para realizar la diligencia de manera segura.

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