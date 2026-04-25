Resultados de loterías Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 24 de abril de 2026

En Claro Sports se pueden enterar de todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el 24 de abril.

¿Cómo jugaron las loterías en Colombia? | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Se va consumiendo el mes de abril y las loterías y chances siguen haciendo de las suyas en Colombia. Los colombianos siguen despertando con la esperanza de que la suerte les haya sonreído con un par de millones de pesos en sus bolsillos. En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de este 24 de abril.

Lotería de Medellín

Serie: 318

318 Número ganador: 8395

8395 Premio mayor: 16.000 millones

Lotería de Santander

Serie: 143

143 Número ganador: 4982

4982 Premio mayor: 6.500 millones

Lotería de Risaralda

Serie: 167

167 Número ganador: 4857

4857 Premio mayor: 2.333 millones

Resultados de chances

Dorado: Mañana 4833 – La 5ta 2 – Tarde 2382 – La 5ta 8

Mañana 4833 – La 5ta 2 – Tarde 2382 – La 5ta 8 Culona: Día 3409 – Noche 4340

Día 3409 – Noche 4340 Astro Sol : 1241 – Signo Escorpión

: 1241 – Signo Escorpión Astro Luna: 1230 – Signo Géminis

1230 – Signo Géminis Pijao de Oro: 0359 – La 5ta 3

0359 – La 5ta 3 Paisita: Día 6802 – La 5ta 4 – Noche 0908 – Tigre

Día 6802 – La 5ta 4 – Noche 0908 – Tigre Chontico: Día 0661 – La 5ta 5 – Noche 7610 – La 5ta 2

Día 0661 – La 5ta 5 – Noche 7610 – La 5ta 2 Cafeterito: Tarde 5116 – La 5ta 7 – Noche 6180 – La 5ta 2

Tarde 5116 – La 5ta 7 – Noche 6180 – La 5ta 2 Sinuano: Día 9995 – La 5ta 3 – Noche 5981 – La 5ta 4

Día 9995 – La 5ta 3 – Noche 5981 – La 5ta 4 Cash Three: Día 309 – Noche 894

Día 309 – Noche 894 Play Four: Día 2802 – Noche 0259

Día 2802 – Noche 0259 Samán: Día 2607

Día 2607 Caribeña: Día 4331 – La 5ta 1 – Noche 1414 – La 5ta 8

Día 4331 – La 5ta 1 – Noche 1414 – La 5ta 8 Motilón: Tarde 3820 – La 5ta 1 – Noche 5127 – La 5ta 3

Tarde 3820 – La 5ta 1 – Noche 5127 – La 5ta 3 Fantástica: Día 9881 – La 5ta 0 – Noche 9881 – La 5ta 0

Día 9881 – La 5ta 0 – Noche 9881 – La 5ta 0 Antioqueñita: Día 2443 – La 5ta 7 – Tarde 3378 – La 5ta 9

Día 2443 – La 5ta 7 – Tarde 3378 – La 5ta 9 Win 4: 4965

4965 Evening: 3101

Pasos a seguir si gana un premio de una lotería

Lo primero que el ganador debe tener en cuenta es que debe guardar y preservar en perfecto estado el tiquete con el que jugó, pues es la prueba fundamental para reclamar su ganancia. Deberá consultar el reglamento para saber el procedimiento exacto a seguir, el cual suele estar en el reverso del tiquete o en el sitio web de la compañía organizadora.

La persona afortunada podrá notar que hay un monto máximo definido que puede ser reclamado en cualquier punto de venta en Colombia. Si la cantidad supera ese límite, es posible que deba reunir una documentación, comunicarse con una línea de atención al cliente o desplazarse a una oficina especializada para realizar la diligencia de manera segura.

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