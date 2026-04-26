¿Se tambalea el respaldo a Diego Arias en Atlético Nacional?

Aunque el ‘Verdolaga’ terminará como líder la fase regular, la derrota ante Pereira vuelve a agudizar las críticas sobre el entrenador.

Diego Arias, DT de Atlético Nacional | Vizzor

Diego Arias perdió una cuota grande de crédito tras su última derrota. Al entrenador no le perdonan la temprana eliminación de Atlético Nacional en Copa Sudamericana, a manos de Millonarios, en el propio Atanasio Girardot. Desde entonces, el ‘Verdolaga’ carga con un peso enorme de cabalgar en la Liga y aspirar por una nueva estrella en el palmarés.

Si Nacional pincha, no le perdonan ni media a Arias. Así ocurrió en el Estadio Santiago de las Atalayas, en Yopal, donde sorpresivamente perdió a manos del último de la tabla. El Pereira, con tanto de Jordy Monroy, dejó aturdido al cuadro antioqueño y cortó una racha de 22 partidos sin conocer la victoria.

No solo fue el triunfo en lo numérico. El cuadro visitante no tuvo un solo remate al arco, salvo una sorpresa en el palo ejecutada por Eduard Bello. En el juego, defraudó al punto de que no se notara la diferencia entre últimos y primeros.

Lógicamente, por este desliz, el apuntado es Diego Arias. No perdía desde hace un mes, el pasado 17 de marzo, en la goleada a manos de Millonarios por 3-0 en el Nemesio Camacho El Campín. Tanto por decisiones de planteo, así como la escogencia de jugadores, lo dejan al descubierto para las críticas de la hinchada.

Una bofetada rumbo a los playoffs

Las feroces críticas no se han hecho esperar por el escándalo en Yopal. En rueda de prensa, Diego Arias admitió que les costó entrar en partido. La expulsión tampoco fue excusa, pero alteró el comportamiento de juego para los ‘Verdolagas’. Tampoco puso en tela de juicio la ambición y las ganas por haber cambiado la historia del compromiso.

“Es un resultado que no corresponde a lo que veníamos presentando en los anteriores partidos. En algunos juegos habíamos podido ganarlo con mayor diferencia que en otros, pero fue otro partido. Queríamos traer un equipo fuerte, con buen ritmo y presentar algo que nos representara, pero el partido se hizo más difícil de lo que inicialmente estaba”, sostuvo el timonel.

“Hay muchas cosas que se han hecho bien para poder sumar los puntos. Tenemos toda la capacidad que hemos mostrado durante este torneo para poder llegar a la fase final con un nivel competitivo alto. (…) Cuando se pierde hay un análisis profundo, pero cuando se gana, pareciera que no viene producto de un buen trabajo. El equipo ha crecido y representamos un club con mucha historia, con exigencia muy alta. Eso nos enorgullece y mañana nos levantaremos a ser mejores”, complementó.

Entretanto, Nacional cerrará la fase regular en el liderato absoluto. Le queda un duelo más frente a Once Caldas, en Palogrande, para darle complemento a la fecha 19 (fecha por definir). Una nueva derrota generaría ruido, ahora frente a un equipo que será rival directo por el título.

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