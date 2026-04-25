Resultado MiLoto hoy, 24 de abril de 2026: estos son los números ganadores

El sorteo más reciente de MiLoto dejó a varios jugadores cerca del premio mayor, mientras el acumulado continúa aumentando y generando expectativa.

Resultados MiLoto.

Uno de los juegos de azar que más terreno ha ganado en Colombia en los últimos meses es MiLoto. Su formato sencillo ha permitido que los premios mayores se entreguen con bastante frecuencia, atrayendo cada vez a más jugadores. Sin embargo, en el sorteo de este viernes el acumulado siguió creciendo, dejando a varios participantes muy cerca de alcanzar el premio máximo.



Resultado de MiLoto este viernes, 24 de abril de 2026

Números ganadores: 20 – 25 – 28 – 32 – 35.

20 – 25 – 28 – 32 – 35. Nuevo acumulado: $350 millones de pesos.

¿Cómo jugar MiLoto?

La dinámica de este juego es bien sencilla. El jugador deberá escoger cinco cifras entre el 1 y el 39 por cada línea de pronóstico. A partir de dos aciertos, la persona recibirá un premio, el cual será mayor entre más coincidencias tenga. Aquella persona que consiga los cinco números correctos se llevará el acumulado que vaya hasta ese momento, el cual va a aumentando con cada sorteo en que no cae.

¿Cómo reclamar premios de MiLoto?

Generalmente, los premios de este juego se pueden reclamar en cualquier punto de venta autorizado, menos el mayor. Si lo que se está por cobrar supera los $2.000.000 de pesos, la persona debe mirar el reglamento impreso en el tiquete o publicado en el sitio web para ver a partir de qué monto debe hacer el proceso en una oficina especializada y qué documentación debe reunir.

Te puede interesar: