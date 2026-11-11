Resultados de loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 10 de noviembre de 2026
Consulte toda la información de los más recientes sorteos de chances y loterías que se llevaron a cabo en las últimas horas.
Llegamos a mitad de semana y muchos colombianos siguen teniendo presente en sus rutinas los juegos de azar como las loterías y chances que se sortean a lo largo del territorio nacional. El martes 10 de noviembre no fue la excepción, motivo por el cual en Claro Sports les informamos sobre los distintos resultados para que usted pueda ver si ganó algún premio.
Lotería de la Cruz Roja
- Sorteo: 3179.
- Número: 7341.
- Serie: 163.
- Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
MÁS INFORMACIÓN: Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 9 de noviembre de 2026
Lotería del Huila
- Sorteo: 4781.
- Número: 4988.
- Serie: 068.
- Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
Resultados de los chances hoy, 10 de noviembre del 2026
Dorado
Mañana 3872 – La 5ta 1 – Tarde 1154 – La 5ta 9 – Noche 4001 – La 5ta 2
Culona
Día 5061 – Noche 6264
Astro Sol
3717 – Signo Acuario
Astro Luna
9400 – Signo Leo
Pijao de Oro
2045 – La 5ta 3
Paisita
Día 0478 – La 5ta 3 – Noche 2688
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Chontico
Día 7357 – La 5ta 8 – Noche 2397 – La 5ta 0
Cafeterito
Tarde 6213 – La 5ta 2 – Noche 3377 – La 5ta 7
Sinuano
Día 2419 – Noche 5752 – La 5ta 6
Cash Three
Día 217 – Noche 488
Play Four
Día 6726 – Noche 0821
Samán
Día 8028
Caribeña
Día 2849 – La 5ta 7 – Noche 9031 – La 5ta 1
Motilón
Tarde 5760 – Noche 4704 – La 5ta 6
Fantástica
Día 1778 – La 5ta 8 – Noche 3994 – La 5ta 7
Antioqueñita
Día 9866 – La 5ta 9 – Tarde 3278 – La 5ta 6