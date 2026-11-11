Resultados de loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 10 de noviembre de 2026

Consulte toda la información de los más recientes sorteos de chances y loterías que se llevaron a cabo en las últimas horas.

Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

Llegamos a mitad de semana y muchos colombianos siguen teniendo presente en sus rutinas los juegos de azar como las loterías y chances que se sortean a lo largo del territorio nacional. El martes 10 de noviembre no fue la excepción, motivo por el cual en Claro Sports les informamos sobre los distintos resultados para que usted pueda ver si ganó algún premio.

Lotería de la Cruz Roja

Sorteo: 3179.

3179. Número: 7341.

7341. Serie: 163.

163. Premio mayor: $10.000 millones de pesos.

Lotería del Huila

Sorteo: 4781.

4781. Número: 4988.

4988. Serie: 068.

068. Premio mayor: $2.000 millones de pesos.

Resultados de los chances hoy, 10 de noviembre del 2026

Dorado

Mañana 3872 – La 5ta 1 – Tarde 1154 – La 5ta 9 – Noche 4001 – La 5ta 2

Culona

Día 5061 – Noche 6264

Astro Sol

3717 – Signo Acuario

Astro Luna

9400 – Signo Leo

Pijao de Oro

2045 – La 5ta 3

Paisita

Día 0478 – La 5ta 3 – Noche 2688

Chontico

Día 7357 – La 5ta 8 – Noche 2397 – La 5ta 0

Cafeterito

Tarde 6213 – La 5ta 2 – Noche 3377 – La 5ta 7

Sinuano

Día 2419 – Noche 5752 – La 5ta 6

Cash Three

Día 217 – Noche 488

Play Four

Día 6726 – Noche 0821

Samán

Día 8028

Caribeña

Día 2849 – La 5ta 7 – Noche 9031 – La 5ta 1

Motilón

Tarde 5760 – Noche 4704 – La 5ta 6

Fantástica

Día 1778 – La 5ta 8 – Noche 3994 – La 5ta 7

Antioqueñita

Día 9866 – La 5ta 9 – Tarde 3278 – La 5ta 6

Le puede interesar