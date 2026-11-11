Celtics aplasta a los 76ers con exhibición de Paul George y supera a Jaylen Brown en su reencuentro

Boston consiguió su novena victoria en diez partidos con 36 puntos de Paul George y 21 de Jayson Tatum, mientras Jaylen Brown sufrió ante su exequipo

Los Celtics aplastan a Philadelphia | Bill Streicher-Imagn Images

Los Boston Celtics se impusieron 123-101 a los Philadelphia 76ers en una noche marcada por el reencuentro de Jayson Tatum y Jaylen Brown, quienes estuvieron frente a frente por primera vez desde el traspaso que separó sus caminos durante el verano. Sin embargo, el protagonismo terminó en manos de Paul George, quien regresó a Filadelfia para firmar una actuación de 36 puntos y seis triples, resultado que permitió a Boston sumar su novena victoria en los últimos diez encuentros.

La tensión comenzó incluso antes de que el balón estuviera en movimiento. Tatum intentó acercarse a Brown durante los instantes previos al salto inicial, con una palmada en el hombro y un gesto de saludo que su antiguo compañero decidió ignorar. La escena reflejó la distancia entre los dos jugadores que compartieron vestidor durante años y conquistaron juntos el campeonato de la NBA en 2024. En contraste, Tatum intercambió un saludo y un abrazo con LeBron James.

Una vez iniciado el encuentro, Brown encontró dificultades para entrar en ritmo ante la defensa de Boston. El actual jugador de Philadelphia cometió dos faltas durante el primer cuarto, situación que condicionó su participación desde los primeros minutos. Los Celtics aprovecharon las complicaciones de su excompañero para establecer su propuesta ofensiva y comenzar a construir una ventaja que terminaría por resultar determinante.

Mientras Brown intentaba mantenerse en la duela, Paul George asumió el liderazgo ofensivo de los Celtics en su regreso a la ciudad donde jugó las dos temporadas anteriores. El alero, involucrado en el intercambio que llevó a Brown a los 76ers, encontró espacios para castigar desde la línea de tres puntos y se convirtió en la principal referencia anotadora de Boston. Su efectividad permitió que los visitantes mantuvieran el control del marcador ante los intentos de reacción de Philadelphia.

Los locales también atravesaron momentos de preocupación por la condición física de Joel Embiid. El pívot cayó de manera aparatosa después de fallar una bandeja y permaneció unos instantes sobre la duela, mientras VJ Edgecombe completaba una clavada en la misma secuencia. Embiid logró incorporarse y continuar, aunque mostró dificultades para desplazarse con normalidad. Al llegar el descanso, los Celtics ya dominaban el encuentro con una ventaja de 62-51.

La segunda mitad comenzó con una respuesta de Embiid, quien consiguió convertir un triple después de una prolongada sequía desde el perímetro. Sin embargo, Philadelphia no encontró la continuidad necesaria para reducir la diferencia, mientras Brown recibió su cuarta falta personal en los primeros minutos del tercer periodo. Las dificultades del exjugador de Boston se mantuvieron y terminó el encuentro con apenas 13 unidades, lejos de las expectativas que había generado su primer enfrentamiento contra los Celtics.

Boston aprovechó el escenario para ampliar su dominio con George como principal protagonista. El alero terminó con 36 puntos y seis triples, mientras Tatum contribuyó con 21 unidades para superar a su antiguo compañero en el duelo individual. Una de las acciones que reflejó el desarrollo del partido llegó cuando George convirtió su cuarto lanzamiento de tres puntos y colocó el marcador 100-82. Tras la canasta, el jugador realizó un gesto obsceno cerca del banquillo visitante, en medio de la tensión que acompañó su regreso a Filadelfia.

Tyrese Maxey encabezó la ofensiva de los 76ers con 24 puntos, pero su producción no alcanzó para evitar una derrota por 22 unidades. El marcador definitivo de 123-101 confirmó el momento de Boston, que llegó a nueve triunfos en sus últimos diez compromisos. La noche que había generado expectativas por el enfrentamiento entre Tatum y Brown terminó convertida en una exhibición de George, mientras los Celtics se llevaron la victoria de Filadelfia y dejaron a su antiguo compañero sin revancha en su primer enfrentamiento directo.

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