Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 9 de noviembre de 2026

Consulte en Claro Sports toda la información del más reciente sorteo, que incluye los nuevos montos y las secuencias ganadoras.

Estrategia Baloto | Baloto Oficial.

Comienza una nueva semana de actividades personales y laborales para muchos colombianos a lo largo de todas las regiones del país. Muchos de ellos incluyen en su día a día probar suerte con el Baloto, uno de los juegos de azar que más popularidad tiene. Hace poco se llevó a cabo un nuevo sorteo y acá en Claro Sports puede consultar los resultados y números ganadores, a ver si su boleto es el que lo pueda volver millonario.

Resultados del Baloto hoy, 9 de noviembre

Número ganador: 06 – 11 – 14 – 22 – 24 – 08.

06 – 11 – 14 – 22 – 24 – Nuevo acumulado: $20.000 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 9 de noviembre de 2026

Número ganador: 07 – 10 – 12 – 23 – 34 – 07.

07 – 10 – 12 – 23 – 34 – Nuevo acumulado: $5.400 millones de pesos.

Miloto días ✨🍀 Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.733 de #BalotoRevancha, N° 638 de #MiLoto y el N° 234 de #ColorLoto del lunes 09 de noviembre. ¡48.501 ganadores en total! Con un nuevo ganador de MiLoto 🎊🥳 🎟️ Juega en línea aquí https://t.co/92kTZinXT0 https://t.co/vFwfC9aJj0 — Baloto (@Baloto_Colombia) November 10, 2026

¿Cómo jugar al Baloto y Revancha?

Para participar por el gran premio acumulado, solo se deben elegir cinco números del 1 al 45 y una súper balota del 1 al 16. Entre más números de la combinación diaria se logre adivinar, mayor será el monto que se obtendrá. Al ganar el premio mayor, se asegura una enorme fortuna que sigue aumentando en cada sorteo si no hay un ganador. Además, existe la opción de pagar un costo extra para activar ‘Revancha’, lo que permite jugar dos veces con el mismo boleto y duplicar las opciones de ganar.

¿Dónde comprar el tiquete del Baloto?

Los jugadores habituales de Baloto y Revancha pueden adquirir sus boletos en miles de puntos autorizados en todo el país. Las combinaciones están disponibles en oficinas de recaudo, droguerías, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio que cuenten con el logotipo oficial de la empresa. Asimismo, el sistema ofrece la opción de registrarse en la plataforma web oficial para realizar las apuestas de forma 100% digital.

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